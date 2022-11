Zum Feiern war der Queen im Jubiläumsjahr 2022 bislang noch nicht zumute. Wegen Corona mussten die Festlichkeiten zum 70-jährigen Thronjubiläum vom Februar in den Sommer verschoben werden, am Donnerstag (10. Februar) sorgte die Nachricht über Prinz Charles bereits zweite Corona-Infektion für Sorgen um die britischen Royals. Mit Problemsituationen kennt sich die 95-jährige Queen allerdings aus, in ihrer mittlerweile über 70-jährigen Ära als britische Monarchin gab es einige Krisen und Skandale zu überstehen.

Bewegende Momente im Leben der Königin

Die ARD zeigt die Höhen und Tiefen ihrer Amtszeit nun voraussichtlich ab Mai einer Dokuserie. „The Queen - Schicksalsjahre einer Königin“ lautet der Arbeitstitel der sechsteiligen Serie, dies kündigte der Südwestrundfunk (SWR) am Freitag in Stuttgart an.



Darin soll es anlässlich ihres 70. Thronjubiläums in diesem Jahr um bewegende Momente im Leben der der 1926 als Elizabeth Alexandra Mary geborenen Queen gehen. Die Dokuserie soll in der ARD-Mediathek und im Ersten im TV zu sehen sein. Der SWR sprach von einem dokumentarischen „The Crown“ und bezog sich damit auf eine erfolgreiche Netflix-Serie, die das Leben der Queen nacherzählt. (pst mit dpa)