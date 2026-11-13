„Verlogene Heuchelei“Tom Gerhardt rechnet erneut mit „Woke-Szene“ ab

Mit deutlichen Worten distanziert sich Tom Gerhardt von der politischen Korrektheit. Der 68-jährige Schauspieler, der als „Hausmeister Krause“ bundesweit bekannt ist, bezeichnet in einem Interview mit der „Abendzeitung“ die Debatte als „verlogene Heuchelei“ und spricht von einem „ewigen Gejammere aus der woken Szene“.

Einen gezielten Feldzug gegen die Woke-Bewegung führe der beliebte Schauspieler damit jedoch nicht, betont er. Sein Anliegen auf der Bühne sei ein anderes: Gerhardt wolle dem Publikum zwei Stunden lang den Alltag vergessen lassen und es auf einen „verrückten, absurden Planeten“ entführen, auf dem Entspannung möglich sei.

Tom Gerhardt geht erneut mit Woke-Szene hart ins Gericht

Der Kölner Komiker setzt dabei aber bewusst Grenzen. Dass dabei gelegentlich Wichtigtuer unter die Räder geraten, sei zwar erwünscht, aber kein erklärtes Ziel.

Tom Gerhardt alias „Hausmeister Krause“ in seiner Paraderolle. Copyright: Peter Gercke/dpa

Konkrete Personen greift Gerhardt nie an. „Wenn ich jemanden nicht leiden kann, ist er es mir eh nicht wert, dass er einen zu hohen Stellenwert einnimmt.“ Er rede einfach so, wie ihm der Schnabel gewachsen sei, und könne mit Gegenwind gut leben.

Tom Gerhardt spricht über mögliche TV-Comeback von „Hausmeister Krause“

Zudem betonte Gerhardt, dass er nichts tut, um gezielt reale Menschen anzugreifen. Seine Figuren und seine Satire seien überzeichnet und bewusst unangepasst. Kürzlich hat er sich auch zu aktuellen Sexismus-Debatten geäußert und die Aufarbeitung früherer Verhaltensweisen als überzogen und heuchlerisch bezeichnet.

Über ein TV-Comeback der Kultfigur „Hausmeister Krause“ sprach Gerhard auch. Es sei aber weiterhin unklar. Die Idee wird immer wieder diskutiert, Sender zeigen Interesse, doch bislang ist sie „irgendwo hängengeblieben“.

Gerhardt müsse niemandem hinterherlaufen. Auf Streaming-Plattformen laufen die alten Folgen weiterhin gut. Die Figur ist ein „urdeutscher Charakter“ und eine nostalgische Gestalt, der man vieles verzeihen kann, weil er ein menschlicher Verlierer ist. (mbr)