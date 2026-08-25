„Das ist Heuchelei“Kölner TV-Star Tom Gerhardt knöpft sich Gottschalk-Kritikerinnen vor

Tom Gerhardt hat sich deutlich gegen die im Rahmen der Kinodokumentation „Was haben wir gelacht“ laut gewordene Kritik an Thomas Gottschalk ausgesprochen. Der Kölner Comedian nimmt dabei kein Blatt vor den Mund und geht mit ein paar Promi-Frauen hart ins Gericht.

In dem Film berichten Esther Schweins und Hella von Sinnen unter anderem über ihre Erfahrungen mit männlichen TV-Moderatoren der 1990er- und 2000er-Jahre, zu denen auch Gottschalk gehört. Schweins schildert darin sexistische Kommentare und unangemessene Berührungen bei Auftritten in der Show „Wetten, dass..?“.

Tom Gerhardt schimpft über Gottschalk-Kritikerinnen

In einem Gespräch im Podcast „Hafenbar“ bezeichnete Gerhardt die jetzige öffentliche Thematisierung als „lächerlich“. Er warf den Frauen vor, Gottschalk „in den Dreck zu ziehen“, und fragte, warum sie sich damals nicht gewehrt hätten. Dabei zeigte er sich gegenüber der Interviewerin sichtlich gereizt und sprach gleichzeitig von „Heuchelerei“.

Der 68-Jährige sprach von „Kreuzritterinnen der Moral“ und wies darauf hin, dass Gottschalk, der sich nach einer Krebsbehandlung weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, ein bequemes Ziel darstelle.

Tom Gerhardt verteidigt erkrankten Kollegen Thomas Gottschalk

Der TV-Star räumte aber gleichzeitig ein, dass Frauen in früheren Zeiten oft auf ihr Aussehen reduziert wurden und die Betroffenen das Recht haben, ihre damaligen Gefühle zu schildern. Gleichzeitig stellte er die Prioritäten der Debatte infrage: Wer sich so intensiv mit jahrzehntealten Fernsehauftritten beschäftige, solle sich stärker für die Situation von Frauen in Ländern wie Afghanistan oder dem Iran einsetzen, wo es um physische Gewalt und existenzielle Bedrohungen gehe. Abschließend richtete er persönliche Worte an Hella von Sinnen und Esther Schweins und betonte, dass er sie weiterhin sehr mag.

Die Dokumentation „Was haben wir gelacht“ hat in den vergangenen Wochen eine breite Diskussion über Umgangsformen und Machtverhältnisse in der damaligen deutschen Unterhaltungsbranche angestoßen. Zu den konkreten Vorwürfen hat sich Gottschalk selbst bislang nicht öffentlich im Detail geäußert.

Tom Gerhardt ist ein deutscher Schauspieler, Komiker, Drehbuchautor und Regisseur. Er wurde vor allem durch seine Rollen in den Komödien „Voll Normaaal“ und „Ballermann 6“ bekannt, in denen er den chaotischen Proleten Tommie verkörperte. Einem breiten Fernsehpublikum ist er außerdem als Dieter Krause aus der RTL-Comedyserie „Hausmeister Krause – Ordnung muss sein“ bekannt. (mbr)