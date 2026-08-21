Das umstrittene Netz-Kunstwerk „A Sky Full Of Hope“ der US-amerikanischen Künstlerin Janet Echelman in Frankfurt sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Nicht nur die Kosten von über zwei Millionen Euro, die aus Steuergeldern finanziert wurden, sorgen für Diskussionsstoff: Am Dienstag musste sogar die Feuerwehr anrücken.

Eine Krähe hatte sich in der Skulptur verfangen und löste einen unerwarteten Feuerwehreinsatz aus. Das Tier musste von Einsatzkräften mithilfe einer Drehleiter befreit werden. Anschließend wurde der Vogel in eine Tierklinik gebracht. Die Stadt Frankfurt teilte inzwischen mit, dass es der Krähe gut gehe und sie bereits wieder freigelassen worden sei.

Umstrittenes Kunstwerk in Frankfurt wird zur Vogelfalle

Das Kunstwerk, das seit Wochen für Diskussionen sorgt, war erst vor wenigen Tagen offiziell eröffnet worden. Während die einen darin eine Aufwertung des eher unattraktiven Platzes sehen, kritisieren andere die Kosten von 2,3 Millionen Euro als Verschwendung.

Das Geld stammte laut Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) aus dem Budget des Stadtmarketings und sei an keiner anderen Stelle eingespart worden. Eine öffentliche Ausschreibung hatte es nicht gegeben. Die Installation soll drei Jahre hängen, wird jedoch zwischen November und Februar aus Sicherheitsgründen demontiert.

Stadt prüft Konsequenzen: Netz-Kunstwerk fängt Krähe

Künstlerin und Stadt hatten mit einem solchen Vorfall nicht gerechnet. Echelman hatte noch am Vortag in den sozialen Medien betont, dass bislang kein Vogel in ihren Netzen verletzt worden sei. Ähnliche Werke wurden bereits in Dubai, Madrid, Mailand und Wien installiert. Die verwendeten Seile sind dicker und die Maschen sind größer als bei Netzen, die Vögel fangen sollen. Die Künstlerin unterhält eigens eine Internetseite zur Vogelsicherheit ihrer Arbeiten.

Künstlerin Janet Echelman steht auf einer Hubplattform über ihrer Netzskulptur „A Sky Full of Hope - Earthtime 1.78 Frankfurt“ über der Konstablerwache. Copyright: Andreas Arnold/dpa

Die Stadt nahm den Zwischenfall ernst. „Der Vorfall widerspricht allem, was uns auf Grundlage der bisherigen fachlichen Einschätzung bekannt war“, erklärte sie. Nun werde analysiert, ob und welche Konsequenzen daraus zu ziehen seien und ob die Situation neu bewertet werden müsse. Ob das Auswirkungen auf den Verbleib der Installation hat, ließ die Stadt zunächst offen.

Der Naturschutzbund Hessen (NABU) sieht in dem Netz-Kunstwerk an der Konstablerwache keine ernsthafte Gefahr für Vögel. Der Ornithologe Bernd Petri sagte der „Frankfurter Rundschau“, er habe sich das Netz am Mittwoch angesehen. Zwar könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Stadttauben oder Rabenkrähen darin verfingen – wie es zuletzt geschehen sei. Petri gehe jedoch davon aus, dass die Tiere dabei keinen Schaden erlitten. (mbr)