Veranstaltung verschoben Elke Heidenreich an Corona erkrankt

Köln – In keiner anderen Stadt Deutschlands wird Literatur mehr gefeiert als in Köln. Nicht nur sitzen mit DuMont, Kiwi und Bastei Lübbe drei der renommiertesten deutschen Buchverlage in der Stadt. Auch die über die Landesgrenzen berühmte lit.Cologne, das Literaturhaus Köln, Lese-Events auf vielen Bühnen sowie die vielen ebenso liebevollen wie selbstständig geführten Buchhandlungen belegen, dass es in Köln ein lesefreudiges Publikum gibt, das seinesgleichen sucht. Doch die Herausforderungen für die Literaturbranche sind immens – von Amazon bis Pandemie.

In der Bücherwoche des Jahres, der Woche der Frankfurter Buchmesse, wollte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ einen langen Abend der Literatur in der Comedia veranstalten. Wegen einer Corona-Erkrankung der Kölner Bestseller-Autorin Elke Heidenreich muss die geplante Veranstaltung nun allerdings von Montag, 17. Oktober, in der Comedia auf Montag, 7. November, im Studio DuMont, Breite Straße 72, verlegt werden. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Karten können zurückgegeben werden.

Carsten Henn Copyright: Mirko Polo

Am Montag, 7. November, 20 Uhr, trifft sich dann also Heidenreich, die als Kolumnistin des „Kölner Stadt-Anzeiger“ jede Woche ein aktuelles Lieblingsbuch vorstellt, mit Kulturchefin Anne Burgmer auf der Bühne zum Gespräch. Es wird – natürlich – ausführlich um Literatur gehen - um ihre eigenen Bücher und um Lese-Tipps der Expertin. Und warum ist Literatur die schönste Nebensache der Welt?

Wie entsteht ein Buch?

Davor, von 18 bis 19.30 Uhr, diskutieren Kölner Literaturexpertinnen und -Experten auf der Bühne über die Auswirkungen der Pandemie auf die Kölner Kulturszene, die Literatur-Neuerscheinungen des Herbstes und die Literaturstadt Köln: lit.Cologne-Chef Rainer Osnowski, Buchhändlerin Dorothee Jungk vom Buchladen Neusser Straße, Bestseller-Autor Carsten Henn („Der Buchspazierer“) und Helga Frese-Resch, Programmleiterin für internationale Literatur beim Kölner Verlag Kiwi.



Dabei geben die Podiumsgäste auch Einblicke in ihre spannenden Berufe: Wie arbeitet eine Lektorin? Wie kommt das Programm des Literaturfestivals lit.Cologne zustande? Wie erkennt eine Buchhändlerin die erfolgreichsten Bücher des Jahres? Und wie geht man als Autor mit Schreibblockaden um? (ksta)