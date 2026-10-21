Kölsche Herzen auf hoher See: Die Höhner nehmen Sie mit auf eine Reise, wie es sie nur einmal gibt. Seit dem Jahr 2000 begeistert die Kölner Kultband mit ihrem Zirkus-Programm Musikfans und Zirkusfreunde gleichermaßen. Jetzt kommt dieses Erlebnis wieder aufs Schiff: Die Höhner Circus Cruise 2027 verbindet Live-Musik der Band mit der Artistik internationaler Top-Artisten, sieben Tage lang an Bord von MS Artania.

Ein exklusives Leserreisen-Special, nur für Sie: Für die zweite Höhner Circus Cruise haben wir zusätzliche Sonderbusse gechartert, damit noch mehr Leserinnen und Leser dabei sein können. Die Bus-An- und Abreise ab bzw. bis Köln ist im Reisepreis inklusive. Sie steigen in Köln ein, lehnen sich entspannt zurück und genießen die Vorfreude schon auf der Fahrt zum Schiff.

Schon die erste Höhner Circus Cruise hat mehr als 130 begeisterte Leserinnen und Leser an Bord gebracht. Sie erlebten skandinavische Landschaften, beeindruckende Akrobatik, stimmungsvolle Höhner-Musik, ein komfortables Schiff und leckeres Essen. Viele von ihnen waren so begeistert, dass sie die zweite Höhner Circus Cruise direkt gebucht haben.

Showprogramm der ersten Höhner Circus Cruise: Mehr als 130 Leserinnen und Leser waren 2026 an Bord. Copyright: Kölner Stadt-Anzeiger Medien

Die Reise startet am 28. Juni 2027 in Kiel und führt über Aarhus, Kopenhagen, Skagen, Oslo und Lysekil nach Bremerhaven, das am 5. Juli 2027 erreicht wird. Sieben Tage, in denen Sie Nordeuropa entdecken und abends bei Musik und Show in Feierlaune kommen. An Bord erwarten Sie Vollpension mit Menüwahl und Buffet, das Spezialitätenrestaurant „Pichler's“, ein festliches Captain's Dinner, zwei Außenswimmingpools, ein Whirlpool und ein SPA- und Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad.

Kopenhagen: Nyhavn ist eine der Stationen der Nordeuropa-Route 2027. Copyright: Kölner Stadt-Anzeiger Medien

Luftansicht von Skagen Dänemark Copyright: Kölner Stadt-Anzeiger Medien

Die Höhner freuen sich sicher schon jetzt auf die kölsche Unterstützung an Bord. Wer dabei ist, bringt einfach die Stimmung mit.

Der Reisepreis beginnt ab 1.399 € pro Person in einer 2-Bett-Außenkabine. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten nach der Reise als Dankeschön 3 % ABOCARD-Bonus.

Die Bus-An- und Abreise ab bzw. bis Köln sowie der ABOCARD-Bonus sind nur mit dem Kennwort „Leserreisen Köln“ buchbar. Wer Musik, Artistik und Nordeuropa liebt, ist auf der Höhner Circus Cruise 2027 richtig.