Selbst Regenschauer hielten Verwandte, Freunde und Weggefährten am Freitagnachmittag nicht davon ab, zum Niedertorkreisel zu kommen, als Meckenheims Bürgermeister Sven Schnieber (CDU) den bislang namenlosen Platz am Dreieck zwischen Hauptstraße und Klosterstraße in Johannes-Vennebusch-Platz unbenannte und das Straßenschild feierlich enthüllte. Damit würdigt die Stadt die Lebensleistung und die Verdienste von Johannes Vennebusch, der mit 32 Jahren Stadtdirektor von Meckenheim wurde und am 5. September 2024 im Alter von 81 Jahren verstorben ist.

Vennebusch bereitete den Weg

Schnieber bezeichnete ihn als „Architekten der heutigen Apfelstadt“. Vennebusch habe den Weg bereitet, den Schniebers Vorgänger vorbereitet haben, damit er ihn jetzt weitergehen könne: „Er hat das Fundament für die Stadt, wie wir sie heute kennen, geschaffen. Wir können sehr stolz sein auf das, was er für uns geleistet hat. Er war ein ausgewiesener Experte, ein exzellenter Verwaltungsjurist und ein Pragmatiker mit großer Überzeugungskraft, dem wir zu großem Dank verpflichtet sind.“

Fast 25 Jahre Stadtdirektor

Im März dieses Jahres hatte der Stadtrat auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses beschlossen, den Platz nach Vennebusch zu benennen, der sein Amt als zweiter und auch letzter Stadtdirektor in der Geschichte Meckenheims im Mai 1975 angetreten war. Bei seinem Ausscheiden 1999 blickte er auf fast zweieinhalb Jahrzehnte Amtszeit zurück. Noch bis 2004 gestaltete er als Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Meckenheim-Merl (EMM), der Vorgängerin der heutigen Meckenheimer Entwicklungs- und Wohnungsgesellschaft (MeWoGe), den Wandel Meckenheims von einer ländlichen Kleinstadt zu einer prosperierenden mittelgroßen Stadt mit engem Bezug zur damaligen Bundeshauptstadt Bonn mit.

Ämter, Ehrenring und Stadtgeschichte

Die Enthüllung des Schilds. Copyright: Stadt Meckenheim

Vennebusch war Verbandsvorsteher des Abwasser- sowie des Musikschulzweckverbsandes, Mitglied im Verwaltungsausschuss des Arbeitsamtes Bonn und im Rechts- und Verfassungsausschuss des NRW-Städte- und Gemeindebundes sowie Sprecher der Hauptverwaltungsbeamten des Rhein-Sieg-Kreises. Für seine Verdiente wurde er 1999 mit dem Ehrenring der Stadt Meckenheim gewürdigt. Privat widmete er sich mit Leidenschaft der Recherche und Aufarbeitung der Geschichte Meckenheims. „So darf die Stadt noch heute aus zahlreichen Faktensammlungen und Übersichten schöpfen, die auf seine verdienstvollen Nachforschungen zurückgehen“, schilderte Schnieber. Das „Who is Who in Rat und Verwaltung 1945 – 1999“ diene weiterhin als verlässliche Quelle und Nachschlagewerk für Verwaltung und Kommunalpolitik.

Ehrenamtliches Engagement

Geprägt hat er die Stadt auch durch sein ehrenamtliches Engagement. So war Vennebusch sowohl Vorsitzender des Fußballvereins VfL Meckenheim als auch des Meckenheimer Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Familie erfreut über Würdigung

Stolz darauf, dass der Platz nun den Namen von Johannes Vennebusch trägt, sind neben Ehefrau Annelie Vennebusch auch die Kinder. Alexandra Vennebusch-Schäfer (58), die in Berlin wohnt, konnte leider nicht zur Einweihung kommen. Vor Ort dabei waren ihre Schwester Melina Rümmler (40) und ihr Bruder Johannes Vennebusch (50).

„Wie wir alle würde sich auch mein Vater sehr über diese Würdigung freuen, auch, weil er täglich hier auf dem Weg zur Arbeit vorbeigekommen ist“, betonte Melina Rümmler: „Ich wohne auch in Meckenheim und komme hier regelmäßig vorbei, mich macht es ebenfalls sehr stolz.“