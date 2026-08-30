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Gespräche über EU-BeitrittBitteres Nein der Isländer

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29.08.2026, Island, Reykjavík: Die isländische Ministerpräsidentin Kristrún Frostadóttir (l) spricht mit Reportern, nachdem sie ihr Stimmrecht im Wahllokal Álftamýrarskóli ausgeübt hat. Foto: Marco Di Marco/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die isländische Ministerpräsidentin Kristrún Frostadóttir (l) spricht mit Reportern, nachdem sie ihr Stimmrecht im Wahllokal Álftamýrarskóli ausgeübt hat. Ein Referendum über die Wiederaufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen scheiterte knapp.

Copyright: Marco Di Marco/AP/dpa

Die Angst, als kleines Land untergebuttert zu werden, sitzt in Island tief. 

Das isländische Nein zu neuen EU-Beitrittsverhandlungen ist bitter. Richtig bitter. Umso mehr, als lediglich die Frage zur Abstimmung stand, ob überhaupt Gespräche mit Brüssel aufgenommen werden sollen.

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