Die Angst, als kleines Land untergebuttert zu werden, sitzt in Island tief.
Gespräche über EU-BeitrittBitteres Nein der Isländer
Ein Kommentar von Sarah Brasack
2 min
Das isländische Nein zu neuen EU-Beitrittsverhandlungen ist bitter. Richtig bitter. Umso mehr, als lediglich die Frage zur Abstimmung stand, ob überhaupt Gespräche mit Brüssel aufgenommen werden sollen.
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