Gut Aiderbichl will 40 Esel vor der Schlachtung in Rumänien bewahren. Nach Angaben der Organisation sollen die Tiere auf einer Farm nahe der west rumänischen Stadt Timișoara geschlachtet werden. Auch Jungtiere seien betroffen.

Gut Aiderbichl ist eine international tätige Tierschutzorganisation mit mehr als 30 Höfen in sechs europäischen Ländern. In Deutschland gehören unter anderem Standorte in Iffeldorf und Deggendorf in Bayern sowie in Osnabrück und auf der Ballermann Ranch in Niedersachsen dazu. Der Stammsitz befindet sich in Henndorf am Wallersee nahe Salzburg in Österreich.

Gemeinsam mit Marcell Tong von Einfach Tierschutz e. V. habe man einen vorläufigen Aufschub der Schlachtung erreichen können, berichtet Gut Aiderbichl. Damit sei die Gefahr für die Tiere allerdings noch nicht gebannt. Es bleibe nur wenig Zeit, um ihre Rettung zu organisieren.

Gut Aiderbichl will alle 40 Esel aufnehmen

Ziel sei es, sämtliche Tiere auf einem der Gut-Aiderbichl-Höfe unterzubringen und ihnen dort dauerhaft ein Zuhause zu geben. Dafür müssten zunächst mehrere organisatorische und finanzielle Voraussetzungen erfüllt werden.

Nach Angaben der Organisation müssen die Esel mit Futter versorgt, tierärztlich untersucht und zunächst in Quarantäne untergebracht werden. Außerdem seien behördliche Freigaben und ein sicherer Transport erforderlich.

Tierschutzorganisation bittet um Spenden für Rettungsaktion

Für die Aufnahme und Versorgung der Tiere sei Gut Aiderbichl auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Die Spenden sollen dazu beitragen, die Kosten für Untersuchungen, Futter, Quarantäne und Transport zu decken.

„Bitte helfen Sie uns, diese Rettung möglich zu machen“, appelliert die Organisation an Unterstützerinnen und Unterstützer. Mit einer Spende könne den 40 Eseln die Chance auf ein Leben in Sicherheit gegeben werden.

Spenden sind über die Internetseite von Gut Aiderbichl möglich.

Auch Schlagerstars und andere Promis unterstützen Gut Aiderbichl

Gut Aiderbichl erhält seit Jahren Unterstützung aus der Prominentenwelt. Zu den bekannten Unterstützerinnen gehören die Sängerinnen Stefanie Hertel und Andrea Berg.

Hertel engagiert sich seit vielen Jahren für die Tierschutzorganisation und moderiert auch 2026 wieder gemeinsam mit Marco Ventre die Weihnachtssendung „Weihnachten auf Gut Aiderbichl“. Andrea Berg gehört in diesem Jahr zu den musikalischen Gästen der Sendung.

Auch DJ Ötzi, Patrick Lindner und Francine Jordi waren bereits bei der Veranstaltung dabei. Der britische Golfprofi Luke Donald übernahm 2025 zudem eine Patenschaft für einen geretteten Mini-Esel namens Ryder. Schauspielerin Brigitte Nielsen engagierte sich ebenfalls für die Einrichtung, Moderatorin Cathy Hummels übernahm 2026 eine Patenschaft für ein Pferd.