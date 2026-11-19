Diebe haben auf einem Rastplatz an der Autobahn 3 mehr als 400 Kaffeemaschinen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stellten sich die unbekannten Täter am frühen Donnerstagmorgen mit einem Sattelzug neben einen Lastwagen, der auf dem Rastplatz bei Bad Camberg (Kreis Limburg-Weilburg) parkte.

Laut Polizei brachen die Diebe die Tür zum Laderaum des Lastwagens auf und entwendeten 14 Paletten mit rund 420 Kaffeevollautomaten. Anschließend seien sie in Fahrtrichtung Köln über die A3 geflüchtet. Die Polizei bat Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden. (dpa)