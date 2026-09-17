Ein Fußgänger ist beim Überqueren der Autobahn 3 in Richtung Terminal 2 des Flughafens Frankfurt von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Der Unfall in unmittelbarer Nähe von Deutschlands größtem Airport ereignete sich mitten in der Nacht, wie die Polizei mitteilte.

Details waren zunächst noch nicht bekannt. Die Ermittlungen vor Ort laufen. Wegen der Absperrung des Unfallortes kam es zu langen Staus. (dpa)