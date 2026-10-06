Der 65‑jährige Fahrer war in der Nacht zum Dienstag (6. Oktober 2026) mit seiner Mercedes C-Klasse auf das Ende eines Kleintransporters aufgefahren. Die Wucht der Kollision schleuderte sein Auto quer über die Spuren der A3 in Fahrtrichtung Köln, wo es zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen zum Stillstand kam.

Anschließend verließ der 65-Jährige seinen Wagen und positionierte sich hinter dem Wrack, zwischen dem Fahrzeug und der Leitplanke in der Mitte. Genau in diesem Augenblick kam auf der linken Spur ein anderer Mercedes angefahren. Der Fahrer dieses Wagens konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit dem havarierten Pkw. Dabei wurde der 65-Jährige überfahren und tödlich verletzt.

Horror-Unfall auf der A3 bei Limburg

Die zwei Personen im Kleinlaster wurden nicht verletzt. Die vier Insassen des zweiten Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Versorgung in nahegelegene Kliniken gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro beziffert.

Die Autobahn musste für die umfangreichen Aufräum- und Unfallaufnahme-Maßnahmen in Richtung Köln vollständig abgeriegelt werden. Beinahe sechs Stunden lang war der Abschnitt zwischen Bad Camberg und Limburg-Süd nicht passierbar. (red)