Los Angeles – Der US-Künstler Aaron Carter ist tot. Das berichtete sein Agent Roger Paul auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Mutter Carters. Der ehemalige Kinderstar wurde 34 Jahre alt. Die Polizei von Los Angeles bestätigte auf Nachfrage einen Einsatz in Lancaster im US-Bundesstaat Kalifornien, gab aber keine Details bekannt.

In einer schriftlichen Stellungnahme des Managements hieß es: „Wir sind sehr traurig und schockiert, heute den Tod von Aaron Carter zu bestätigen. Im Moment wird seine Todesursache untersucht.“ Man bitte um Rücksicht auf die Familie.

Aaron Carter in Beverly Hills im Jahr 2015. Copyright: Rich Fury/Invision/AP

Hilary Duff: „Es tut mir leid, dass das Leben so hart für dich war“

„Mein Verlobter Aaron Carter ist gestorben. Ich liebe Aaron von ganzem Herzen, und es wird hart sein, einen Sohn ohne Vater großzuziehen“, sagte Carters On-off-Partnerin Melanie Martin gegenüber dem Onlineportal „TMZ“. „Bitte respektieren Sie die Privatsphäre meiner Familie, während wir uns mit dem Verlust eines geliebten Menschen abfinden. Wir sind immer noch dabei, diese unglückliche Realität zu akzeptieren. Danke für Ihre Gedanken und Gebete.“

Am Sonntag äußerte sich auch Nick Carter zum Tod seines Bruders. Der Sänger der „Backstreet Boys“ machte Drogen sowie die psychische Verfassung des Ex-Kinderstars verantwortlich. „Mein Herz ist heute gebrochen. Obwohl mein Bruder und ich eine komplizierte Beziehung hatten, hat meine Liebe zu ihm nie nachgelassen“, schrieb Carter auf Instagram.

Die Wahrheit sei, „dass Sucht und psychische Krankheit hier der wahre Bösewicht sind“. Er hatte immer gehofft, dass Aaron irgendwann einen gesunden Weg gehen würde. Nun habe er die Chance, im Jenseits endlich Frieden zu finden. „Gott, bitte kümmere dich um meinen kleinen Bruder“, schrieb der 42-Jährige.

US-Künstlerin Hilary Duff schrieb auf Instagram: „Es tut mir unendlich leid, dass das Leben so hart für dich war und dass du vor der ganzen Welt kämpfen musstest.“ Die Schauspielerin war als Teenager mit Carter liiert. „Du hattest einen Charme, der absolut übersprudelnd war … mein jugendliches Ich hat dich sehr geliebt. Ich sende deiner Familie in dieser Zeit viel Liebe.“

Backstreet Boy Nick Carter weint bei Konzert um gestorbenen Bruder Aaron

Die Backstreet Boys sind derzeit auf großer Tour, auch in Deutschland spielen die Boy-Band-Legenden – auch in Köln haben sie bereits ein Konzert gespielt. Am Sonntag, ein Tag nach der Nachricht zum Tod von Aaron Carter, trat die Boygroup in London auf. Aarons Bruder Nick Carter ist als Teil der Boyband mit auf Tournee. Zunächst war unklar, ob er nach dem Tod seines Bruders auf die Bühne gehen würde.

Doch dann wurde klar, dass die Backstreet Boys um Aaron Carter auch auf der Bühne trauerten: „Dieses Lied ist besonders für uns, denn es geht um Familie“, sagte Bandmitglied Kevin Richardson, als er den Song „Show me the meaning of beining lonely“ ankündigte.

Gemeinsam mit tausenden Fans gedachten die Backstreet Boys Aaron Carter. Mit langem Applaus unterstützten die Zuschauerinnen und Zuschauer auch Nick Carter, der mit der Boyband auf der Bühne stand und in Tränen ausbrach, während über eine Leinwand Aaron Carters Bild und sein Geburts- und sein Todesjahr zu sehen waren.

„Ruhm im jungen Alter ist meist eher ein Fluch als ein Segen“

„Wir sind schockiert und traurig über den plötzlichen Tod von Aaron Carter. Wir senden Gebete an die Familie Carter. Ruhe in Frieden, Aaron“, heißt es von „New Kids on the Block“ auf Twitter.

US-Komponistin Diane Warren schrieb auf Twitter: „Ruhm im jungen Alter ist meist eher ein Fluch als ein Segen, und dabei zu überleben ist nicht leicht. Ruhe in Frieden, Aaron Carter.“

„Ich habe Aaron Carter 2018 kennengelernt – er war witzig, talentiert und cool. Ich hatte das Gefühl, dass er versuchte … er versuchte einfach nur, glücklich zu sein. Es tut mir leid, von seinem Tod zu hören. Mein Beileid gilt seiner Familie und seinen Fans“, schrieb die Komikerin Loni Love.



„Ich sende Liebe an Familie und Fans von Aaron Carter. Ruhe in Frieden!“, schrieb Schauspielerin Melissa Joan Hart und postete ein Bild von sich und Carter auf Instagram.

Sängerin Christy Romano schrieb: „Der Tod von Aaron Carter ist furchtbar traurig. Meine Gedanken und Gebete gehen an seine Freunde und Familie.“

„Die Medien können so grausam sein“

„Ich bin so angefressen, die Nachrichten über Aaron zu hören. Die wenigen Male, die ich mit ihm zusammenkam, waren sehr süß, aber meistens sehr traurig. Die Medien und unser Umgang kann so grausam sein“, schrieb der amerikanische Singer-Songwriter Parson James.

Der jüngere Bruder von „Backstreet Boy“ Nick Carter feierte Ende der 90er-Jahre mit Hits wie „Crush on You“ und „Aaron’s Party“ große Erfolge – da war er noch ein Kind. Seitdem hat er sich immer wieder eher erfolglos an einem Comeback versucht.

Im Rahmen einer Welttournee machte er 2015 auch in Deutschland Station. Carter hatte zuletzt immer wieder mit psychischen Problemen sowie Medikamenten- und Drogensucht gekämpft. (mab/red/RND)