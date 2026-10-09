Am Los Angeles International Airport sind am Dienstagmorgen zwei Passagiermaschinen auf dem Rollfeld kollidiert. Hunderte Fluggäste befanden sich an Bord der beiden Flugzeuge.

Nach Berichten der US-Luftfahrtbehörde FAA und der „Los Angeles Times“ ereignete sich die Kollision bei niedriger Geschwindigkeit.

Ersten offiziellen Angaben zufolge kamen sowohl die Passagiere als auch die Besatzungsmitglieder bei dem Vorfall mit dem Schrecken davon und blieben glücklicherweise unverletzt.

Tragfläche streift Heckleitwerk

Der Vorfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr Ortszeit auf einem Rollweg. Die Maschine von Delta Air Lines mit der Flugnummer 7 war mit 275 Passagieren und 15 Besatzungsmitgliedern auf dem Weg zur Startbahn für einen Flug nach Tokio-Haneda.

Dabei streifte die linke Tragfläche des Airbus das Heckleitwerk einer Maschine von Air Canada mit der Flugnummer 785. Ein Sprecher der kanadischen Fluggesellschaft bestätigte gegenüber dem US-Sender NBC4, dass das Flugzeug zum Zeitpunkt des Vorfalls von einem Schlepper zum Gate gezogen wurde.

Fluggesellschaft entschuldigt sich bei Passagieren

Delta Air Lines hat den Vorfall offiziell bestätigt. In einer Stellungnahme betonte das Unternehmen, dass die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung oberste Priorität habe. Man entschuldigte sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten und Verspätungen.

Die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) hat eine Untersuchung eingeleitet, um den genauen Hergang des Vorfalls zu klären.

Augenzeuge äußert sich zum Vorfall

Der Zwischenfall wurde von Augenzeugen in anderen Flugzeugen beobachtet. Einer von ihnen, Jayson Lowe, Geschäftsführer eines Finanzunternehmens, filmte das Geschehen aus seinem Fenster und kommentierte es in den sozialen Medien.

Lowe äußerte sein Unverständnis darüber, wie ein A350 ein stehendes Flugzeug treffen konnte. Er fragte sich öffentlich, wie die Piloten die räumliche Orientierung neben einem so großen Objekt verlieren konnten. (jag)