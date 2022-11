Alkoholverbot auf Mallorca Auf der Schinkenstraße darf nicht mehr getrunken werden

Der „Bierkönig“ am Ballermann

Palma – Um öffentliche Saufgelage einzudämmen, hat die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca einen weitreichenden Beschluss gefasst. Auf der berühmt-berüchtigten Schinkenstraße, die besonders bei Deutschen beliebt ist, ist es den Besuchern künftig verboten, Getränke und Speisen mit auf die Straße nehmen. Auch weite Teile des Ballermanns sind betroffen.

Auch der „Bierkönig“ betroffen

Im Gebiet rund um die Schinkenstraße, wo sich zum Beispiel der beliebte „Bierkönig“ befindet, müsse der Bereich der Biergärten deutlich von der Straße abgetrennt sein, damit die Ortspolizei entsprechend kontrollieren könne, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet.

Grundlage für den Beschluss sei eine Verordnung, die im Januar in Kraft getreten war. Anwohner hatten sich über die Saufgelage beschwert. Die Straßen im Party-Hotspot an der Playa de Palma wurden zu Gebieten von besonderem touristischen Interesse erklärt, auf spanisch „Zonas de Especial Interés Turístico“. Betroffen von den Auflagen sind weitere Bereiche der Stadt Palma wie der Paseo Marítimo, Cala Major, die Innenstadt und Gomila.

Auch die Wirte von Lokalen weiter östlich an der Playa de Palma müssten in der kommenden Saison darauf achten, dass ihre Gäste Getränke und Speisen nicht mit nach draußen nehmen, erklärte Stadträtin Angélica Pastor. Außerdem wird an der gesamten Playa de Palma die Werbung für alkoholische Getränke sowie Aktionen wie die Happy Hour verboten.

Die neue Regelung gilt von April bis September. Verstöße könnten mit Geldbußen von bis zu 3000 Euro geahndet werden. (cv)