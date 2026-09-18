In dem brasilianischen Bundesstaat Paraíba hat die Polizei einen 33-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, innerhalb von nur drei Monaten mindestens 16 Menschen getötet zu haben.

Jorlan Lopes da Silva wurde am vergangenen Wochenende in Mulungu gestellt. Er war als Frau verkleidet und befand sich in Begleitung eines zweijährigen Kindes, das nicht sein eigenes ist.

Verdächtiger Serienmörder in Brasilien verhaftet – als Frau verkleidet und mit Kleinkind

Die Beamten hatten 48 Stunden lang nach dem Verdächtigen gesucht. Bei seiner Festnahme trug Lopes da Silva ein Kleid, eine Perücke, Damensandalen und eine Sonnenbrille sowie Nagellack.

Als sich ein Teil des Kleides verschob, wurde ein Tattoo sichtbar, anhand dessen die Polizei ihn identifizieren konnte. Das Kleinkind ist körperlich unversehrt und wurde medizinisch untersucht.

Laut lokalen Medien soll Lopes da Silva gegenüber den Ermittlern erklärt haben, er habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten insgesamt 80 Menschen getötet. Seine erste Tat habe er im Alter von 13 Jahren begangen, wobei sein Vater das Opfer gewesen sei. Die Polizei geht derzeit von 16 Tötungen seit Ende Mai aus und hat anhand seiner Angaben bereits mindestens eine Leichenfundstätte ausgemacht. Weitere Fälle werden geprüft.

Ob gegen den Verdächtigen bereits formell Anklage erhoben wurde, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an. Die Zivilpolizei von Paraíba hat die Öffentlichkeit über den Fall informiert und setzt die Aufklärungsarbeit fort. (mbr)