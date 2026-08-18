Andre Agassi hat auf Instagram ein Video veröffentlicht, das ihn und seine Ehefrau Steffi Graf gemeinsam auf dem Tennisplatz zeigt. In aufeinander abgestimmten schwarzen Sportoutfits und weißen Turnschuhen spielen die beiden zunächst gegeneinander und anschließend im Doppel miteinander.

Der ehemalige Profi versah den Clip mit den Worten: „Manche Tage erinnern einen daran, dass es die kleinen Momente sind, die wirklich zählen.“

Andre Agassi teilt Video mit Steffi Graf auf dem Tennisplatz

Das Video stieß auf große Resonanz. Viele Follower freuten sich über den seltenen Anblick der deutschen Tennislegende, die sich seit ihrem Rücktritt im Jahr 1999 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Kommentare wie „Wir vermissen Steffi“ oder „Danke für den gemeinsamen Auftritt auf dem Court“ spiegelten die Begeisterung wider.

Steffi Graf und Andre Agassi sind seit Ende der 1990er-Jahre ein Paar und seit 2001 verheiratet. Sie leben mit ihren beiden erwachsenen Kindern in den USA. Während Agassi gelegentlich private Einblicke auf Social Media teilt, bleibt Graf bewusst zurückhaltend.

Steffi Graf und Andre Agassi leben zurückgezogen in Las Vegas

Das Promi-Paar hat seinen Lebensmittelpunkt in der Casinometropole Las Vegas, der Geburtsstadt von Andre Agassi. Steffi Graf ist eine deutsche ehemalige Tennisspielerin und gilt als eine der größten Spielerinnen der Tennisgeschichte. Sie wurde am 14. Juni 1969 in Mannheim geboren und stand insgesamt 377 Wochen auf Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste.

Der neue Clip unterstreicht, dass Tennis für das Ehepaar auch nach dem Ende ihrer Profikarrieren eine verbindende Rolle spielt und gemeinsame, unspektakuläre Momente für sie eine besondere Bedeutung haben.

Obwohl Steffi Graf und Andre Agassi sich von der Öffentlichkeit eher zurückziehen, bleiben sie sportlich engagiert. Im Frühjahr waren sie bei einer „Legends Tour" in China und Vietnam dabei, wo sie Pickleball spielten – eine Sportart, die in den USA immer populärer wird. (mbr)