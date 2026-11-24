Der laut Betreiber größte Weihnachtsmarkt im Norden Deutschlands verzichtet in diesem Jahr zum ersten Mal auf eine echte Weihnachtstanne - zum Unmut vieler Besucherinnen und Besucher. Statt einer festlich geschmückten Tanne müssen sich die Besucher des Rostocker Weihnachtsmarktes mit einer Lichtprojektion eines Weihnachtsbaumes zufriedengeben. Der Grund für den ungewöhnlichen Verzicht: Die Kosten für einen echten Baum seien zu hoch, teilte der Betreiber, die städtische Großmarkt Rostock GmbH, mit.

Die fast 30 Meter große Lichtprojektion ziert nun das Kröpeliner Tor in der Rostocker Innenstadt. Bei zahlreichen Weihnachtsmarkt-Besuchern sorgt die Sparmaßnahme für wenig festliche Stimmung. „Der lebendige Weihnachtsbaum fehlt“, sagt die ehemalige Schaustellerin Marlies Urbigkeit der Deutschen Presse-Agentur. Die Tanne sei ein Anziehungspunkt auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, wo man sich habe fotografieren lassen.

Besucher üben heftige Kritik: „Ein Armutszeugnis“

Die Rostocker Angelika und Bernd werden noch deutlicher: „Das ist das Allerletzte, was Rostock sich hier leistet. Das geht gar nicht.“ Auf den Weihnachtsmarkt gehöre eine ordentliche Weihnachtstanne, sagen sie. Auch die Qualität der blassen Projektion ließe zu wünschen übrig. „Ein Armutszeugnis“, legen die beiden nach. Auch im Netz sorgte die Ankündigung für viel Häme.

Besucher Mario Stock sieht die Diskussion um den digitalen Weihnachtsbaum hingegen gelassener. „Ich habe da kein Problem mit. Wenn sich das nicht anders machen lässt, dann ist das halt so.“ Es sei vielleicht schade, aber man könne den Weihnachtsmarkt auch so genießen, ohne echte Tanne, sagt er.

Betreiber: Kollegen auf offener Straße und im Netz beschimpft

Die Großmarkt Rostock GmbH begründete die Entscheidung wie folgt: „Die Beschaffung, die Logistik des Aufstellens sowie die dazugehörigen Genehmigungen und der personelle Aufwand - alles, was zum Stellen einer Großtanne notwendig ist, wird immer kostenintensiver und schwieriger.“ Auch ökologisch sei die Großtanne hinterfragt worden. Mit der Lichtprojektion habe man versucht, Tradition und Moderne zu verbinden und gleichzeitig eine neue Attraktion für den Weihnachtsmarkt zu schaffen, teilte eine Sprecherin mit.

Dass die Entscheidung nicht nur auf Gegenliebe trifft und für Kritik sorgt, können die Betreiber verstehen - aber nur bis zu einem gewissen Maße. „Wir nehmen die Kritik zum fehlenden Baum an und überdenken unsere Entscheidung natürlich.“ Unverständlich sei aber, dass Kollegen deswegen auf offener Straße und im Netz beschimpft werden, sagte die Sprecherin.

Der Rostocker Weihnachtsmarkt zählt zu den größten im Norden Deutschlands. Neben Schlemmer- und Marktmeile lockt der Weihnachtsmarkt auch mit Weihnachtsrummel, Weihnachtsdorf am Brink und einem Märchenwald. Der Weihnachtsmarkt ist seit Montag bis zum 22. Dezember geöffnet. (dpa/red)