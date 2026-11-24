Die großen Weihnachtsmärkte in der Kölner Innenstadt haben bis kurz vor Weihnachten geöffnet. Daneben gibt es aber zahlreiche kleinere Märkte in den Stadtteilen, die nur für ein Wochenende ihre Stände aufbauen. Schon am ersten Adventswochenende ist die Auswahl groß: In den Veedeln laden Vereine, Kirchengemeinden und Nachbarschaften zu Glühwein, Selbstgemachtem und weihnachtlichen Aktionen ein.

Weihnachtsmärkte am ersten Adventswochenende: Übersicht

Wer diese Märkte besuchen möchte, sollte sich den 27. bis 29. November vormerken – denn danach ist es für dieses Jahr schon wieder vorbei.

Waldweihnacht auf Gut Leidenhausen

Porz-Eil · 28. und 29. November

Die „Waldweihnacht auf Gut Leidenhausen“ ist ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Gutshof im Rechtsrheinischen Köln. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Auf Gut Leidenhausen wird es am ersten Adventswochenende besonders gemütlich. Bei der Waldweihnacht auf dem historischen Gutshof gibt es Glühwein, frisch gebackene Weihnachtsleckereien und Aktionen für Kinder. Der kleine Markt ist eine Gelegenheit, die Adventszeit etwas abseits des Innenstadttrubels zu genießen.

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag, 12 bis 19.30 Uhr | Ort: Gut Leidenhausen 1, 51147 Köln

Weißer Adventsmarkt

Köln-Weiß · 27. bis 29. November

Auch in Weiß wird am ersten Adventswochenende gefeiert. Auf dem Kirchplatz gibt es weihnachtliche Leckereien, Glühwein und Kinderpunsch. Dazu kommen Geschenkideen, Musik und ein Programm für Groß und Klein. Der Markt beginnt in diesem Jahr bereits am Freitagabend.

Öffnungszeiten: Freitag 18 bis 22 Uhr, Samstag 15 bis 22 Uhr, Sonntag 14 bis 18 Uhr | Ort: Kirchplatz, 50999 Köln-Weiß

Adventsmarkt in Esch

Köln-Esch · 28. und 29. November

Weihnachtsmarkt in Esch. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Im alten Dorfkern von Esch wird traditionell am ersten Adventswochenende ein Weihnachtsmarkt veranstaltet. Besucherinnen und Besucher können sich auf Glühwein und winterliche Leckereien freuen. Für musikalische Adventsstimmung sorgen am Samstag die Turmbläser und am Sonntag der Schulchor. Der Nikolaus kommt an beiden Tagen um 17.30 Uhr.

Öffnungszeiten: Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 14 Uhr | Ort: Kirchgasse, 50765 Köln-Esch

Worringer Weihnachtsmarkt

Worringen · 28. und 29. November

Auf dem St.-Tönnis-Platz veranstalten der Bürgerverein und der Schnupfverein Worringen einen Weihnachtsmarkt. Neben verschiedenen Ständen gibt es Glühwein, Grillangebote, Reibekuchen und Waffeln. Auch das Heimatarchiv ist vertreten. Musik und ein Besuch des Nikolaus gehören ebenfalls zum Programm.

Öffnungszeiten: Samstag 16 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr | Ort: St.-Tönnis-Platz, 50769 Köln

Holweider Adventsmarkt

Holweide · 27. bis 29. November

In Holweide organisiert die Bürgervereinigung einen kleinen Adventsmarkt mit 21 Hütten. Angeboten werden handgearbeitete Produkte, selbst gemachte Köstlichkeiten und Winzerglühwein aus Niederösterreich. Auch eine kleine Kindereisenbahn dreht ihre Runden. Am Samstag gibt es Livemusik, am Sonntag kommt um 16.30 Uhr der Nikolaus. Am Freitagabend werden zunächst ausschließlich Glühwein und Getränke ausgeschenkt.

Öffnungszeiten: Freitag ab 18 Uhr, Samstag 11 bis 20 Uhr, Sonntag 11 bis 19 Uhr | Ort: Maria-Himmelfahrt-Straße, 51067 Köln-Holweide

Pfadfinder-Weihnacht in Rondorf

Rondorf · 28. und 29. November

Die Pfadfinder der DPSG St. Georg veranstalten in Rondorf einen kleinen Weihnachtsmarkt. Die Holzhütten und der Kirchplatz werden festlich beleuchtet. Auf die Besucher warten Essen, Glühwein und Kekse. Der Markt setzt vor allem auf eine gemütliche Atmosphäre im Veedel.

Öffnungszeiten: jeweils ab 15 Uhr | Ort: Hahnenstraße 21, 50997 Köln

Weihnachtsmarkt in der Westernstadt

Heimersdorf · 27. und 28. November

In der Westernstadt Deadwood City wird es weihnachtlich. Am Freitag und Samstag gibt es Adventsgestecke, Glühwein und Bratwurst. Dazu werden verschiedene Verkaufsstände aufgebaut, an denen Besucher nach weihnachtlichen Geschenkideen stöbern können.

Öffnungszeiten: Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 16 Uhr | Ort: Westernstadt Deadwood City, Nettersheimer Straße 19, 50767 Köln

Adventsmarkt in Raderthal

Raderthal · 29. November

Die evangelische Philippus-Gemeinde lädt am ersten Advent zu einem kleinen Adventsmarkt ein. Neben Glühwein und handgemachten Produkten gibt es einen Spielzeugflohmarkt, der von 11 bis 16 Uhr stattfindet. Um 15 Uhr werden gemeinsam Adventslieder gesungen.

Öffnungszeiten: Sonntag 11 bis 17 Uhr | Ort: Evangelische Philippus-Gemeinde, Albert-Schweitzer-Straße 3–5, Köln

Adventsmarkt in Wahn

Porz-Wahn · 28. November

Die Interessengemeinschaft Wahner Karneval veranstaltet bereits zum 14. Mal ihren Adventsmarkt. Am Samstag können Besucherinnen und Besucher auf dem Parkplatz der St.-Ägidius-Kirche in vorweihnachtlicher Atmosphäre zusammenkommen.

Öffnungszeiten: Samstag ab 15 Uhr | Ort: Parkplatz an der St.-Ägidius-Kirche, Frankfurter Straße/Ecke Sankt-Sebastianus-Straße

Heimersdorfer Adventsmarkt

Heimersdorf · 28. November

Waffeln, Grillwürstchen, Glühwein und Reibekuchen gehören zum Angebot des kleinen Adventsmarkts im Einkaufszentrum Heimersdorf. Dazu gibt es ein Kinderkarussell, weihnachtliche Gestecke und ein Bühnenprogramm des Jugendzentrums Magnet und der Heimersdorfer Junge.

Öffnungszeiten: Samstag 10 bis 14 Uhr | Ort: Einkaufszentrum Heimersdorf, Haselnußweg 19, 50767 Köln

Dünnwalder Adventsmarkt

Dünnwald · 29. November

Am ersten Advent verwandelt sich die Umgebung der Kirchen Tersteegen und St. Hermann-Joseph in einen kleinen Adventsmarkt. Angeboten werden weihnachtliche Speisen und Getränke sowie Kunsthandwerk. Auch kulturelle Beiträge und ein Besuch des Nikolaus sind angekündigt.

Öffnungszeiten: Sonntag 12 bis 18 Uhr | Ort: Rund um die Kirchen Tersteegen und St. Hermann-Joseph, Köln-Dünnwald

Weihnachtsbasar in Bickendorf

Bickendorf · 28. und 29. November

Auf dem Josef-Esser-Platz veranstaltet die Gesellschaft der Karnevalsfreunde Köln-Bickendorf ihren Weihnachtsbasar. Angekündigt sind Weihnachtsdekoration, Geschenkideen und Handwerkskunst mit kölschem Flair. Der Basar findet an beiden Tagen des ersten Adventswochenendes statt.

Öffnungszeiten: Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 12 Uhr |Ort: Josef-Esser-Platz, 50827 Köln

Eiler Weihnachtsbasar

Köln-Eil · Sonntag, 29. November

Beim Eiler Weihnachtsbasar auf dem Pfarrer-Oermann-Platz bieten rund 35 Stände weihnachtliche Geschenkideen, Plätzchen, Marmeladen und Selbstgestricktes an. Für Musik und Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt, außerdem fahren die Biker for Kids Cologne als Weihnachtsmänner vor.

Öffnungszeiten: Sonntag ab 12 Uhr | Ort: Pfarrer-Oermann-Platz, 51145 Köln-Eil

Schlemmermarkt: Genusszauber im Advent in Weiden

Köln-Weiden · Samstag, 28. November

Kein Weihnachtsmarkt im klassischen Sinne, sondern ein Schlemmer- und Abendmarkt im weihnachtlichen Stil: Auf dem Emil-Schreiterer-Platz können Besucherinnen und Besucher Glühwein trinken und winterliche Speisen wie Grünkohl mit Mettwurst, heiße Maronen und Eintöpfe genießen.

Öffnungszeiten: Samstag, 16 bis 22 Uhr | Ort: Emil-Schreiterer-Platz, 50858 Köln-Weiden

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