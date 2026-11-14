Auch in diesem Jahr gibt es wieder viele kleine Weihnachtsmärkte in den Kölner Veedeln. Bei Glühwein treffen sich Nachbarn und Freunde, plaudern und genießen die gemütliche Vorweihnachtszeit. An den Ständen kann man handgemachte Geschenke entdecken, und manche Märkte spenden ihre Erlöse für gute Zwecke oder unterstützen damit Projekte im Viertel.

Köln: Stadtteil-Weihnachtsmärkte 2026

Manche der kleineren Märkte in den Stadtvierteln ziehen sich durch die ganze Adventszeit, andere finden nur an bestimmten Wochenenden statt. Wir haben eine Übersicht für Sie zusammengestellt.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisert, da noch nicht zu allen Märkten aktuelle Informationen vorliegen. Wenn dies der Fall ist, ist es am entsprechenenden Abschnitt vermerkt. Wissen Sie von einem Weihnachtsmarkt in den Veedeln, den wir noch nicht aufgelistet haben? Schreiben Sie es uns gerne an ksta-freizeit@kstamedien.de.

Weihnachtsmarkt im Volksgarten in der Südstadt

18. November bis 19. Dezember 2026

Weihnachtsmarkt der KG Ponyhof im romantischen Innenhof der Kartäuserkirche. Copyright: Katrin Reiche

„Der kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt“ findet in diesem Jahr wieder im Biergarten im Volksgarten statt. Auf dem ehrenamtlich organisierten Markt des Vereins KG Ponyhof e.V. trifft man sich seit Jahren unter dem Motto „Glühwein für eine bessere Welt!“ auf ein warmes Getränk. Der gesamte Erlös wird an verschiedene Hilfsprojekte gespendet. Für Unterhaltung sorgen Auftritte auf einer kleinen Bühne.

Wo: Hellers Volksgarten, Volksgartenstraße 27 | Wann: Mo-Fr 17 bis 22 Uhr, Sa 15 bis 22 Uhr, So 15 bis 20 Uhr | Mehr Informationen

Lindenthaler Adventstreff

19. November bis 23. Dezember 2026

Lindenthaler Weihnachtsmarkt auf dem Karl-Schwering-Platz (Archivbild 2021) Copyright: Martina Goyert

Der Lindenthaler Weihnachtsmarkt wird seit zwei Jahren von einer neuen Leitung geführt. Datum und Uhrzeit sind bekannt. Es gibt neben Reibekuchen, Crêpes und Glühwein auch wieder Attraktionen für Kinder.

Wo: Karl-Schwering-Platz, 50931 Köln, täglich ab 12 Uhr

Weihnachtsmarkt in Sülz: Elisabeth-Mumm-Platz

23. November bis 23. Dezember 2026

Das Sülzer Weihnachtsdorf 2025 leuchtet im Advent. Der Weihnachtsmarkt „Sülzer Weihnachtsdorf“ findet auf dem Elisabeth-von-Mumm-Platz in Sülz statt. Copyright: Uwe Weiser

Auf dem Platz werden Holzhütten aufgebaut, die 2026 neben Glühwein auch Hot Gin oder Hot Bützsche sowie Hot Orange servieren könnten. In der Regel machen auch einige Restaurants mit, es soll sieben Food-Stände geben. Es soll auch ein Kinderkarussell geben. Dylan Stuka (Sülzer Deli) hat den ersten Weihnachtsmarkt an diesem Standort gemeinsam mit der ISK, der Interessengemeinschaft Sülz-Klettenberg, aus der Taufe gehoben. Mehr über den diesen Weihnachtsmarkt lesen Sie auch hier.

Wann: Mo-Fr 16-22 Uhr, Sa-So 12-22 Uhr | Wo: Elisabeth-Mumm-Platz in Köln-Sülz

Weihnachtsmarkt an St. Aposteln

16. November bis 30. Dezember 2026

Christmette in der Kirche St. Aposteln in Köln. Copyright: Max Grönert

Dieser kleine familiäre Markt vor der wunderschönen Kirche St. Aposteln wird von der Pfarrgemeinde und den Familien Margit Ramus, Peter Winter und Jill Arens organisiert. Es gibt jede Menge Live-Musik, das Programm ist hier einsehbar.

Wann: ab 11 Uhr | Wo: An St. Aposteln, Neumarkt 30, 50677 Köln

Ehrenfeld: Weihnachtsmarkt im Bumann & Sohn

12. November bis 23. Dezember 2026

Der Weihnachtsmarkt im Bumann & Sohn. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Als „klein, aber fein“ präsentiert sich der Weihnachtsmarkt im Bumann & Sohn, der wieder einige Stände mit Getränken und Speisen, aber auch eine Auswahl an Ausstellenden mit Kunsthandwerk und Weihnachtsgeschenkideen versammelt.

Wann: Mo-Fr ab 17 Uhr, Sa und So ab 14 Uhr | Wo: Bartholomäus-Schink-Straße 2, 50825 Köln

Marktschwärmer Wintermarkt Mülheim

Unbekannt

Was gab es zuletzt: Vier Stände mit Winzer-Glühwein, Suppe, Gebäck und regionalem Kunsthandwerk. Vereine wie Zero Waste, Kaffeekutsche sind dabei. Es wird jeden Tag verschiedene Aussteller geben. Am Samstag zu Nikolaus gibt es Wichtel für alle. Täglich kommt der Weihnachtsmann.

Wann: keine Angaben für 2026| Wo: keine Angaben für 2026

Südstadt: Weihnachtsmarkt auf dem Chlodwigplatz

19. November bis 23. Dezember 2026

Weihnachtlich geschmückte Stände beim Weihnachtsmarkt auf dem Chlodwigplatz. (Archivbild 2022) Copyright: Uwe Weiser

Gemütlich und mit vielen Ständen aus dem Veedel bringt der Weihnachtsmarkt am Chlodwigplatz die Besucherinnen und Besucher in Weihnachtsstimmung. Im Schatten der mächtigen Torburg lassen sich Glühwein, heiße Cocktails, Reibekuchen und andere Spezialitäten genießen. Die Veranstalter wechseln sich jährlich ab.

Wann: Fr+Sa 12-23 Uhr, So-Do 12-22 Uhr, | Wo: Chlodwigplatz, 50678 Köln | veedelsadvent.de

Südstadt: Super Weihnachtsmarkt

5. und 6. Dezember 2026

Der Super Weihnachtsmarkt im Bürgerhaus Stollwerck in der Südstadt ist ein Markt für Design, Handwerk und nachhaltige Produkte. Besucher finden dort faire Mode, Schmuck, Vintage-Stücke und handgemachte Unikate direkt von den Kreativen. Dazu gibt es Streetfood, Glühwein, Waffeln und DIY-Workshops.

Wo: Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23, 50678 Köln | Wann: 11 bis 19 Uhr | Eintritt: 6 Euro

Ehrenfeld: Herbrand's Weihnachtsmarkt

20. November bis 23. Dezember 2026

Der kleine Weihnachtsmarkt im Ehrenfelder Herbrand´s in Köln. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Der Biergarten vom Herbrand's in Ehrenfeld verwandelt sich Ende November wieder in einen Weihnachtsmarkt mit Ständen, die handgemachten Schmuck, Weihnachtskarten, Bilder oder hochwertige Liköre anbieten. Eine Bühne mit Live-Programm gibt es ebenfalls.

Wann: Mo-Fr 17-22 Uhr, Sa 16-22 Uhr, So 14-20 Uhr | Wo: Herbrandstraße 21, 50825 Köln

Lindenthal: Winterzauber am See

20. November bis 27. Dezember 2026

Einer der Wintemärkte in Köln, die über Weihnachten hinaus gehen, wartet am Weiher im Stadtwald zum sechsten Mal auf Besuchende: Der „Winterzauber am See“ wärmt mit heißen Getränken, einer Grillhütte und einem kleinen Kinderkarussell die kalte Jahreszeit auf.

Wann: Mo-Do 15-21 Uhr, Fr 15-22 Uhr, Sa 13-22 Uhr, So 12-21 Uhr, bei zu schlechtem Wetter in der Regel geschlossen | Wo: Leonardo Royal Hotel, Dürener Straße 287, 50931 Köln

Weihnachtsmarkt Nippes: Garten der Lutherkirche

12. und 13. Dezember 2025

Zum dritten Advent lockt der Weihnachtsmarkt rund um die Lutherkirche Nippes. Heiße Leckereien, liebevoll Handgemachtes und ausgefallene Ideen sowie eine Kerzenwerkstatt laden zum Stöbern, Genießen und Verweilen ein. Ein Karrussell und Stockbrot am Lagerfeuer erfreuen die kleinen Gäste.

Wann: 12 bis 18 Uhr | Wo: Weihnachtsmarkt an der Lutherkirche, Siebachstraße 85, 50733 Köln

Nippes: Nikolausmarkt Schillplatz

7. bis 20. Dezember 2026

Handgefertigte Produkte, darunter Keramik, Schmuck, Kerzen, Dekoration und Strickwaren, dazu Leckeres wie Glühwein, Crêpes, Popcorn, gebrannte Mandeln und heiße Speisen gibt es in der Adventszeit auf dem Schillplatz. Für Kinder ist das Karussell das Highlight. Offizieller Start ist am 9.12. aber vorher gibt es schon einige Buden.

Wann: Täglich 15 Uhr – 21 Uhr | Wo: Schillplatz, 50733 Köln-Nippes

Weihnachtsmarkt Rodenkirchen: Winterzauber auf dem Maternusplatz

4. Dezember bis 6. Dezember 2026

Der Weihnachtsmarkt „Winterzauber“ auf dem Maternusplatz in Rodenkirchen (Archivbild 2021). Copyright: Uwe Weiser

Der Maternusplatz erfüllt Rodenkirchen Anfang Dezember mit funkelnder Weihnachtsbeleuchtung, Glühwein- und Gastronomie-Hütten, sowie einem Bühnenprogramm. Kunsthandwerk, Weihnachtsdeko, Geschenk-Stände und ein Kinderkarussell werden ebenfalls geboten.

Wann: in der Regel Fr und Sa 13 bis 22 Uhr, So 12 bis 20 Uhr | Wo: Maternusplatz, 50996 Köln

Porzer Weihnachtsmarkt

11. bis 13. Dezember 2026

Mitten im Dezember startet zum dritten Mal der kleine Weihnachtsmarkt in Porz. Es werden Stände aufgestellt und für weihnachtliche Atmosphäre gesorgt. Ob es wieder eine Wunschbaum-Aktion geben wird, ist derzeit nicht bekannt. Früher war es so, dass diese Bäume an einigen Standorten stehen und mit Zetteln von sozial benachteiligten Kinder versehen sind. Jeder kann sich einen oder mehrere dieser Zettel nehmen und den Kindern ihren Weihnachtswunsch erfüllen. Die Geschenke werden dann zu einem bestimmten Zeitpunkt den Familien/Kindern/Einrichtungen übergeben. Alle Zettel, die bis dahin nicht erfüllt worden sind, werden im Vorfeld noch durch Spenden gekauft und erfüllt. Mehr Infos hier.

Wo: Friedrich-Ebert-Platz, Hermannstraße, Josefstraße, 51143 Köln | Wann: Fr 13-22 Uhr, Sa 10-22 Uhr, So ab 11-18 Uhr

Weihnachtsmarkt Porz: Waldweihnacht auf Gut Leidenhausen

28. und 29. November 2026

Die „Waldweihnacht auf Gut Leidenhausen“ ist ein kleiner Weihnachtsmarkt auf dem Gutshof im Rechtsrheinischen Köln. Copyright: Martina Goyert

Ein bisschen außerhalb und doch noch in Porz gelegen weht Plätzchenduft durch die Luft: Das Gut Leidenhausen lädt am ersten Adventswochenende zur Waldweihnacht ein, mit Glühwein, Aktionen für Kindern und frisch gebackenen Weihnachtsleckereien.

Wann: Sa+So 12-20 Uhr | Wo: Gut Leidenhausen, 51147 Köln

Porz: Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt bei den Alexianern Köln

20. und 21.11.2026

Schon vor dem ersten Advent findet der Mittelalterliche Weihnachtsmarkt der Alexianer Köln statt. Auf dem Gelände des Alexianer Krankenhauses in Porz gibt es handgefertigte Waren, vielfältige Leckereien und besondere Mitmachangebote für Kinder.

Wann: Fr 17 bis 20 Uhr, Sa 10 bis 19 Uhr | Wo: Alexianer Krankenhaus, Kölner Straße 64, 51149 Köln-Porz

Zur Webseite des Veranstalters

Pfadfinder- Weihnacht in Rondorf

28. bis 39. November 2026

Die Weihnachtsbeleuchtung in Rondorf 2024. Copyright: Martina Goyert

Einen kleinen Weihnachtsmarkt mit gemütlichem Ambiente veranstalten die Pfadfinder DPSG St. Georg in Köln-Rondorf. Es gibt Essen, Glühwein und Kekse. Die Holzhütten und der Kirchplatz sind festlich beleuchtet.

Wann: ab 15 Uhr | Wo: Hahnenstr. 21, 50997 Köln

Holweider Adventsmarkt

27. bis 29. November 2026

Im Kölner Stadtteil Holweide organisiert die Bürgervereinigung am ersten Adventswochenende einen kleinen Weihnachtsmarkt. Es gibt Kinder-Punsch, Winzer-Glühwein, Kakao, Eierlikör und mehr. Der Nikolaus kommt am Sonntag um 16.30 Uhr vorbei.

Wann: Fr 18 Uhr, Sa 11 bis 20 Uhr, So 11 bis 19 Uhr | Wo: Maria Himmelfahrt Straße, 51067 Köln

Pescher Christkindlmarkt

voraussichtlich am 6.12.2026

Der Pescher Bürgerverein veranstaltet alljährlich den Christkindlmarkt im Viertel. Am zweiten Advent wird die weihnachtliche Zeit hier in der Scheune Bollig zelebriert. Weihnachtsgeschenke, Schmuck und Handwerkskunst werden präsentiert, es gibt weihnachtliche Schmausereien.

Wann: tba | Wo: In der Scheune Bollig, Johannesstr. 31, 50767 Köln

Innenstadt: Weihnachtsmarkt auf der Sonnenscheinetage

Ab 13. November

Hoch über den Dächern Kölns lädt die SonnenscheinEtage zum Rooftop-Weihnachtsmarkt mit Lichterglanz, Glühwein und winterlichen Leckereien ein. Dazu gibt es Eisstockbahnen und einen schönen Blick über die Stadt bis zum Dom.

Wann: Montag bis Donnerstag 16-22 Uhr, Freitag 16-23 Uhr, Samstag 14 -23 Uhr, Sonntag 14- 22 Uhr | Wo: SonnenscheinEtage, Galeria Kaufhof Karstadt, 14. Etage, An St. Agatha 19–25, 50667 Köln

Wahn Weihnachtsmarkt

unbekannt

Die Wahner Wibbelstetze haben 2025 den Adventsmarkt am ersten Adventswochenende bereits zum vierten Mal organisiert - mit Bratwurst, Flammkuchen und Waffeln. Eine Spezialität hier ist die geräucherte Forelle, die es nur auf Vorbestellung gibt. Der Kölner Sänger Björn Heuser tritt hier auch regelmäßig auf.

Ob 2026 ein Markt stattfindet ist derzeit nicht bekannt.

Wann: nicht bekannt | Wo: Vereinsheim, Krieger-Straße 11, 51147 Köln

Kalk: Wintermarkt in der Brauwelt:

13.11. bis 20.12. 2026, nur an den Wochenenden

Vom 13. November bis zum 20. Dezember 2026 öffnen sich zum vierten Mal die Tore des Wintermarktes in der Brauwelt. Lokale Betriebe aus Kalk und Umgebung präsentieren an jedem Freitag, Samstag und Sonntag ihre Stände. Außerdem könnt ihr winterliche Glühkreationen der Brennerei probieren. Jeden Sonntag ist Kinder- und Familientag mit Stockbrot und Lagerfeuer.

Wann: Fr bis So ab 16 Uhr | Wo: Kalker Hauptstraße 260/262, 51103 Köln-Kalk

Eigelstein: Winterzauber

2. Dezember bis 6. Dezember 2026

Der Weihnachtsmarkt am Eigelstein mit der festlich erleuchteten Torburg (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Der Winterzauber vor der mittelalterlichen Eigelsteintorburg öffnet dieses Jahr an fünf Tagen Anfang Dezember die Glühwein-, Bratwurst- und Deko-Stände. Das volle Programm ist noch nicht bekannt, aber für Kinder soll jeden Tag um 16 Uhr wieder der Nikolaus vorbeikommen. Abends steht in der Regel Live-Musik auf dem Plan.

Wann: Mi-Fr 15 bis 22 Uhr, Sa 14 bis 22 Uhr, So 14 bis 21 Uhr | Wo: Eigelstein, 50668 Köln

Lindweiler: Weihnachtsmarkt

11. Dezember bis 13. Dezember 2026

Am dritten Adventswochenende findet wieder ein kleiner Weihnachtsmarkt statt, der vom Bürgerverein Lindweiler e.V. organisiert wird. Auf dem Programm steht hier regelmäßig neben Adventssingen, Baumsegnung und Blasmusik auch eine weihnachtliche Dragshow. Ob dies 2026 auch geplant ist, ist nicht bekannt.

Wann: Fr ab 16 Uhr, Sa und So ab 14.30 Uhr | Wo: Marienberger Weg, 50767 Köln

Dünnwald: Weihnachtsmarkt im Waldbad

11. Dezember bis 13. Dezember 2026

Schwedenfeuer auf dem Weihnachtsmarkt im Waldbad in Dünnwald. (Archivbild 2021) Copyright: Uwe Weiser

In der idyllischen Kulisse des Dünnwalder Waldbades trifft man sich in diesem Jahr wieder zum Glühweintrinken und Vorbeischlendern an kleinen Markthütten. Hier findet man die letzten handgefertigten Geschenke, kann frische Waffeln, heiße Maronen oder Stockbrot essen oder sogar einen Baum für die Feierlichkeiten kaufen.

Wann: Fr ab 17.30 Uhr, Sa 14-20 Uhr, So 11-18 Uhr | Wo: Peter-Baum-Weg 20, 51069 Köln

Weihnachtsmarkt in Köln-Weiß

29. und 3o. November 2025

Der „Weißer Adventsmarkt“ 2025 auf dem Kirchplatz der Kirche St. Georg in Weiß ist ein kleiner Weihnachtsmarkt im Veedel. Copyright: Martina Goyert

Kosmetik, Schmuck, Strickwaren und Bilder als auch Kulinarisches wie Pommes, Würstchen, Waffeln und Glühwein gibt es auch im Kölner Stadtteil Weiß. Der kleine Adventsmarkt der Dorfgemeinschaft Weiß findet wieder am 1. Adventswochenende statt, wie im vergangenen Jahr auf dem Kirchplatz. Eine Premiere gibt es doch: Erstmal wird der Markt auf drei Tage ausgelegt.

Wann: Fr 18 bis 22 Uhr, Sa 15 bis 22 Uhr, So 14 bis 18 Uhr | Wo: Kirchplatz Sankt Georg, Kirchplatz 2, 50999 Köln

Sürther Weihnachtsmarkt

4. bis 6. Dezember 2026

Über Nikolaus öffnen die Stände amf dem Marktplatz in Sürth beim „Sürthlichsten Weihnachtsmarkt“ Kölns. 2023 startete der Markt nach der Corona-Zwangspause und dem Ableben der Organisatorin wieder. Essen, Trinken und hübsche Kleinigkeiten werden wieder angeboten. Ein Foto-Bulli steht auch zur Verfügung und Live-Musik soll für Unterhaltung sorgen.

Wann: noch unbekannt |Wo: Sürther Marktplatz, Sürther Hauptstraße, Frohnhofstraße, 50999 Köln

Weihnachtsmarkt Bickendorf: Weihnachtsbasar

voraussichtlich 28. und 29. November 2026

Auf dem Josef-Esser-Platz in Bickendorf findet am ersten Adventswochenende der Weihnachtsbasar statt. Schöne Weihnachtsdekoration, Geschenkideen und Handwerkskunst mit kölschem Flair werden unter anderem von der GDK Bickendorf angekündigt.

Wo: Josef-Esser-Platz, 50827 Köln | Wann: nicht bekannt

Neuer Weihnachtsmarkt im Quartier B in Bickendorf

19. November bis 23. Dezember 2026

Auf dem ehemaligen 4711-Gelände im Quartier B in Köln-Bickendorf verwandelt sich das Areal in diesem Winter in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt. Herzstück ist eine 500 Quadratmeter große Eisbahn, die von funkelnden Lichtern umgeben ist. Dazu gibt es ausgewähltes Kunsthandwerk, winterliche Gastronomie und Live-Musik, die zum Bummeln, Genießen und Verweilen einladen.

Wann: 19.11. bis 23.12., Montag bis Freitag 14 bis 22:30 Uhr, Samstag & Sonntag 12 bis 22:30 Uhr | Wo: Quartier B, Venloer Straße 769, 50827 Köln

Dünnwalder Adventsmarkt

29. November 2026

Auch in diesem Jahr gibt es wieder das Dünnwalder Adventsmarkt. Am ersten Advent werden weihnachtliches Essen und Trinken, Kunsthandwerk und kulturelle Angebote an verschiedenen Orten die Besucher in Stimmung bringen. Besuch vom Nikolaus soll es auch geben.

Wann: von 12 bis 18 Uhr | Wo: Rund um die Kirchen Tersteegen und St. Hermann-Joseph, etwa Höhe Amselstraße 22, 51069 Köln

Weihnachtsmarkt Dellbrück

28. und 29. November

Beim Dellbrücker Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende gibt es Glühwein und Verköstigung. Aber nicht nur das: Es gibt auch Live-Musik und für die Kleinsten Mitmachaktionen, ein Karussell und Alpakas. Um 18 Uhr kommt der Nikolaus mit kleinen Geschenken vorbei.

Wo: Parkplatz vor dem Rathaus | Wann: Sa ab 15.30 Uhr, So ab 11.30 Uhr

Christmas G'art'en in Sürth

12. und 13. Dezember 2026

Weihnachtsmarkt an der Wachsfabrik. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Am dritten Adventswochenende verwandelt sich das Außengelände der Wachsfabrik in einen weihnachtlichen Garten. Der kleine In-und-Outdoor Weihnachtsmarkt bietet Kulinarisches und Künstlerisches. Ein Tattoo-Artist und eine Feuershow runden das Angebot ab.

Wann: Sa 16 bis 22 Uhr, So 14 bis 20 Uhr | Wo: Wachsfabrik, Industriestraße 170, 50999 Köln

Glühgarten Ehrenfeld

ab 7. November 2026

Der Glühgarten auf dem Gelände von „The MĀX“ an der Widdersdorfer Straße in Ehrenfeld lädt zum winterlichen Beisammensein ein. Neben Glühwein und anderen heißen Getränken gibt es sechs überdachte Bahnen zum Eisstockschießen, Currywurst mit Pommes und gemütliche Winterhütten. Auch ohne Eisstockbahn-Reservierung können Gäste auf einen Glühwein vorbeischauen.

Wann: Ab 7.11.26, Di-Fr 17 – 22 Uhr, Sa 14 – 22 Uhr, -So 14 – 20 Uhr | Wo: The Max, Widdersdorfer Str. 198, 50825 Köln

Advent am Geisselmarkt

29.11. bis 20.12.2026

Vier Buden, eine Bühne und gemütliche Weihnachtsstimmung: Unter Lichterketten vor der Kapelle gibt es am Geisselmarkt in Köln-Ehrenfeld Glühwein, winterliche Leckereien und ein kostenloses Bühnenprogramm mit Live-Musik, Chören und Nikolausbesuch.

Wann: Mo-Fr 16 – 22 Uhr, Sa-So 14 – 22 Uhr | Wo: Geisselmarkt, 50823 Köln-Ehrenfeld

Weihnachtsmarkt in Merheim

5. Dezember

Auf dem kleinen Weihnachtsmarkt wird an unterschiedlichen Ständen ein breites Angebot präsentiert. Es gibt neben Kulinarischem eine Tombola, Brandmalerei zum Mitmachen und weitere Kreativangebote. Der Nikolaus kommt auch vorbei. Alle Einnahmen gehen an den Bauspielplatz.

Wann: 13.30 bis 17.30 | Wo: Bauspielplatz Merheim, Siedlung Madaus, 51109 Köln

Weihnachtsmarkt Esch: Adventsmarkt

28. und 29. November 2026

Der traditionelle Weihnachtsmarkt im alten Escher Dorfkern wird von der Escher Dorfgemeinst ausgerufen. Auch hier gibt es ein klassisches Programm mit Leckereien und heißem Glühwein, zudem samstags Musik der Turmbläser und sonntags vom Schulchor. An beiden Tagen schaut um 17.30 Uhr der Nikolaus vorbei.

Wo: Kirchgasse, 50765, Köln-Esch | Wann: Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 14 Uhr

Veganer Veihnachtsmarkt Kalk

4. bis 19. Dezember 2026, an den Wochenenden

Kölns veganer Weihnachtsmarkt öffnet dieses Jahr an drei Wochenenden. Der Veihnachtsmarkt findet mit Live-Performances und Familienprogramm statt. Es gibt Leckeres wie Spätzle, Burritos und Waffeln aber auch Handgemachtes und Kreatives zum Verschenken.

Wann: Fr 16–21 Uhr · Sa 12–21 Uhr · So 12–20 Uhr | Wo: Steinmetzstr. 57, 51103 Köln

Weihnachtsmarkt Weiden

Unbekannt

2024 fand ein Weihnachtsmarkt in Köln-Weiden statt. es gab Glühwein, heißen Limoncello oder Glühgin sowie andere Produkte. Ob 2026 ein Markt stattfinden wird, ist nicht bekannt.

Wann: unbekannt| Wo: Emil-Schreiterer-Platz 50858 Köln

Weihnachtsmarkt Fühlinger See: Winterland

4.-6., 11.-13. und 18.-20. Dezember 2026

Lichterketten glitzern in den Bäumen, der See spiegelt das Licht wider, fast wie im Märchen. Im Winterbiergarten gibt es Punsch und am Strand Feuerstellen, um sich aufzuwärmen. Es gibt überdachte Flächen zum Verweilen und deftige sowie süße Gerichte. Auch Künsterlisches und Feuershow stehen auf dem Plan.

Wann: Fr bis So an den letzten drei Adventwochenenden, 15 bis 21 Uhr | Wo: Blackfoot Beach, Stallagsbergweg 1, 50769 Köln | Mit Eintritt: 6,90 für Erwachsene, 4,90 Euro für Kinder

Hofweihnachtsmarkt Körnerstraße in Ehrenfeld

5. und 6. Dezember 2026

Die beliebten Hofflohmärkte gibt es jetzt auch im Winter: Die Körnerstraße in Ehrenfeld lädt zur „Winter-Edition“ als gemütlichen Hofweihnachtsmarkt ein. Gemeinsam mit der Geisselstraße entsteht so der „längste Hofweihnachtsmarkt Kölns“ auf 1130 Metern. In Höfen, Gärten und Garageneinfahrten lässt sich zwei Tage lang stöbern und entdecken. Auch die Läden machen mit und bieten besondere Aktionen für Weihnachtsgeschenke.

Wann: unbekannt | Wo: Körnerstraße, Köln-Ehrenfeld

Max & Moritz Markt auf dem Lenauplatz

27. November bis 23. Dezember 2026

Max & Moritz gehen mit dem kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Lenauplatz in die vierte Runde. Ab 27. November gibt es auf dem Platz mit dem kleinen Brunnen Köstliches und Heißes, wie GlühWein, GlühGin und HotAperol.

Wann: Mo-Fr 17 bis 21.30 Uhr, Sa und So ab 14 Uhr| Wo: Lenauplatz, 50825 Ehrenfeld

Weihnachtsmarkt Reitstall Birkenhof

13. November bis 20. Dezember 2026

Ein Weihnachtsmarkt für Familien, insbesondere kleinere Kinder freuen sich hier über Dinge wie Ponyreiten, Kinderkarussell, Lokomotive und sogar ein Kaminzimmer. Es gibt Süßes, Schönes und Heißes.

Wo: Oderweg 555, 51061 Köln | Wann: Fr bis So, 15 bis 22 Uhr

Veedelsadvent Zollstock

18. November bis 23. Dezember 2026

Der Weihnachtsmarkt in Zollstock bekommt ein Upgrade. Er wurde auf eine neue Location verlegt und ist in diesem Jahr auch länger. Festliche Stimmung Mit Glühwein, Kunsthandwerk und Lichterzauber soll nun festliche Stimmung auf dem Marktplatz am Höninger Weg einkehren.

Wo: Höninger Weg, Ecke Herthastraße (Parkplatz), 50969 Köln-Zollstock | Wann: täglich 12 bis 22 Uhr

Raderthal: Adventsmarkt

29.11.2026

Am 1. Advent gibt es auch in Raderthal schon vorweihnachtliches Ambiente und Glühwein. Handgemachtes ist an den Ständen zu bestaunen und von 11 bis 16 Uhr findet ein Spielzeugflohmarkt statt. Adventslieder singen gibt es um 15 Uhr mit „La Femite“ und „Merula“.

Wann: So 11-17 Uhr | Wo: ev. Philippus-Gemeinde, Albert-Schweitzer-Straße 3–5, Köln

Weihnachtsmarkt Ostheim

unbekannt

Geschmückte Stände und festliche Atmosphäre zieht in der Adventszeit in der Regal auch in Ostheim ein. Der Weihnachtsmarkt wird vom Förderverein Ostheimer Karneval e.V. organisiert. Ob der Markt 2026 stattfindet ist noch unbekannt.

Wo: Vorplatz ehemalige Sparkasse, Rösrather Straße 3, 51107 Köln | Wann: unbekannt