Der Weihnachtsmarkt im Kölner Stadtgarten am Rande des Szeneviertels Belgisches Viertel ist ein bekannter und beliebter Treffpunkt in der Adventszeit. Als einer der ersten Weihnachtsmärkte der Stadt öffnet er bereits im November seine Tore.

Er zeichnet sich durch seine gemütliche, alternative Atmosphäre aus. Neben klassischen Weihnachtsmarktelementen wie Glühwein und festlicher Dekoration erwartet die Besucher eine vielfältige Auswahl an kunsthandwerklichen und unkonventionellen Ständen.

Auch kulinarisch hat der Markt einiges zu bieten: Neben traditionellen Spezialitäten kommen Vegetarier und Veganer auf ihre Kosten. Wer noch auf der Suche nach besonderen Weihnachtsgeschenken ist, findet ausgefallene handgefertigte Produkte und individuelles Kunsthandwerk.

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten: Wann und wo findet er statt?

Der Weihnachtsmarkt im Stadtgarten liegt zentral in der Kölner Innenstadt und lädt von Freitag, 13. November 2026, bis Mittwoch, 23. Dezember 2026, zum Besuch ein. Geöffnet ist montags bis freitags von 16 bis 21.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 21.30 Uhr. Am Totensonntag, 22. November, öffnet der Markt erst um 18 Uhr.

Adresse:

Stadtgarten, Venloer Straße 40, 50672 Köln

Für das Navi: Google Maps

Öffnungszeiten der Gastro- und Verkaufsstände

Montag bis Freitag: 16 bis 21.30 Uhr Samstag und Sonntag: 12 bis 21.30 Uhr Ausnahme: Totensonntag, 22. November 2026: ab 18 Uhr

Weihnachtsmarkt Stadtgarten: Worauf dürfen Sie sich freuen?

Über 60 wechselnde Aussteller präsentieren auf dem Weihnachtsmarkt im Kölner Stadtgarten in festlich gestalteten Ständen eine Vielzahl weihnachtlicher Artikel und Designprodukte. Die Besucher können sich auf Kunsthandwerk, Handarbeiten und stilvollen Schmuck freuen. Für kulinarische Genüsse sorgen Stände mit Leckereien wie Zimtschnecken, Crêpes, Reibekuchen oder Elsässer Flammkuchen.

Ein Geheimtipp: Bereits seit über zehn Jahren werden an der Hütte von „FlachMann Spirituosen“ & Co. heiße und winterliche Cocktails wie die „Glühbirne“ zubereitet. Auch die Historische Senfmühle Monschau ist mit einem Stand vertreten. Hier lohnt es sich, einige der ausgefallenen Senfsorten zu probieren.

Kölner Weihnachtsmarkt im Stadtgarten (Archivbild) Copyright: Arton Krasniqi

Ein besonderes Highlight ist der hausgemachte Winzer-Glühwein, den das Team des Stadtgartens nach eigenem Rezept zubereitet. Der rote Glühwein ist ein Cuvée aus den Rebsorten Dornfelder und Regent. Für den weißen Glühwein wird ausschließlich die Rebsorte Müller-Thurgau verwendet.

Zur Eröffnung des Marktes am Freitag, 13. November 2026, sorgt ab 18 Uhr ein Konzert von Roda de Samba do Alemão für festliche Stimmung mit brasilianischen Samba-Klängen.

Kölner Weihnachtsmarkt im Stadtgarten: Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt im Stadtgarten ist wie immer frei.

Weihnachtsmarkt im Kölner Stadtgarten: Anreise mit Auto und ÖPNV

Anfahrt mit dem PKW/Parken:

Um mit dem Auto zum Kölner Weihnachtsmarkt im Stadtgarten zu gelangen, fahren Sie aus allen Richtungen zunächst in Richtung Innenstadt. Orientieren Sie sich dann an den Parkhinweisen in der Umgebung.

Falls Sie mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt im Stadtgarten anreisen möchten, stehen Ihnen mehrere Parkmöglichkeiten in der Nähe zur Verfügung. Sie können das Parkhaus Ringkarree, das Parkhaus am Kaiser-Wilhelm-Ring oder das Parkhaus in der Maastrichter Straße nutzen.

Anfahrt mit dem ÖPNV:

Für Ihren Besuch auf dem Weihnachtsmarkt im Stadtgarten empfehlen wir Ihnen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Haltestelle Hans-Böckler-Platz/Bf West wird von den U-Bahnlinien U 3, 4 und 5 angefahren. Außerdem gibt es eine gute Anbindung an den Bahnhof Köln West, wo Sie Anschluss an verschiedene Regionalzüge haben. (jag)