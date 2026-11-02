Auf dem Kölner Neumarkt findet alljährlich der „Markt der Engel“ statt. Mit seiner markanten Engelsdekoration und den unzähligen Lichtern gehört er zu den besonderen Treffpunkten in der Kölner Adventszeit. Unter einem funkelnden Sternenhimmel laden zahlreiche liebevoll gestaltete Stände zum Bummeln ein.

Das Angebot reicht von traditionellem Kunsthandwerk und individuellem Weihnachtsschmuck bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten. Zwischendurch sorgen zauberhafte Engel und beleuchtete Fabelwesen auf Stelzen für märchenhafte Begegnungen. Ein abwechslungsreiches Bühnen- und Unterhaltungsprogramm rundet das weihnachtliche Angebot ab.

Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt: Wann und wo findet er statt?

Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Der Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt liegt zentral in der Kölner Innenstadt und lädt von Montag, 16. November 2026, bis Mittwoch, 23. Dezember 2026, zum Besuch ein. Am Totensonntag, 22. November, bleibt der Markt geschlossen.

Adresse:

Neumarkt, 50667 Köln

Für das Navi: Google Maps

Öffnungszeiten der Gastro- und Verkaufsstände

Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr Glühweinstände: jeweils eine Stunde länger Totensonntag, 22. November 2026: geschlossen Mittwoch, 23. Dezember 2026: Schließung um 21 Uhr

„Markt der Engel“ auf dem Neumarkt: Worauf dürfen Sie sich 2026 freuen?

Der „Markt der Engel“ bietet 2026 wieder eine Mischung aus weihnachtlichem Kunsthandwerk, ausgefallenen Geschenkideen und kulinarischen Spezialitäten. An den dekorierten Ständen finden Besucher unter anderem handgefertigten Schmuck, Glas- und Keramikkunst, Holzarbeiten, Lederaccessoires und individuelle Wohnaccessoires.

Auch Köstlichkeiten wie Flammlachs, Reibekuchen, vegetarische Spätzle, Kölner Dom-Waffeln und frisch gebackene Brezeln laden zum Schlemmen ein. Für warme Hände und rote Wangen sorgen drei unterschiedlich gestaltete Glühweinstände. An der Cocktailbar gibt es zudem heiße und kalte Kreationen.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Besonders märchenhaft wird es bei den Begegnungen mit den fantasievollen Figuren: Engel ziehen durch die Marktgassen, beleuchtete Fabelwesen auf Stelzen sorgen für staunende Blicke. Die Winterkönigin ist mit ihrem lebenden Uhu unterwegs, auch ein kleines Einhorn gehört zu den tierischen Besonderheiten.

Auch für Kinder hält der „Markt der Engel“ einige Überraschungen bereit. Kleine Besucher können Elsa und Anna aus „Die Eiskönigin“ sowie Mickey und Minnie Maus treffen. Ein besonderer Blickfang sind die XXL-Figuren des Kölner Hänneschen Theaters, die ein Stück kölsche Tradition auf den Weihnachtsmarkt bringen.

Für die passende musikalische Unterhaltung sorgt unter anderem die Violinistin Lidia Streifling, die am Eröffnungstag, 16. November 2026, um 17.15 Uhr das Bühnenprogramm eröffnet. Bei der Eröffnung spricht außerdem die Kölner Bürgermeisterin Derya Karadag. Auch Chöre und weitere musikalische Darbietungen stehen auf dem Programm. Kulinarisch dürfen sich die Besucher auf den Kölner Sternekoch Maximilian Lorenz freuen, der mit einem eigenen Angebot vertreten ist.

Neu 2026 ist das Afterwork-Angebot: Jeden Mittwoch ab 18 Uhr lädt die Wolke zu einem gemütlichen Ausklang des Arbeitstags ein. Ein besonderer Blickfang bleibt der funkelnde Sternenhimmel, der sich über die breiten Gassen spannt und den Neumarkt in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt verwandelt.

Weihnachtmarkt Neumarkt: Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt ist wie immer frei.

Kölner Weihnachtmarkt am Neumarkt: Anreise mit Auto und ÖPNV

Anfahrt mit dem PKW/Parken:

Um mit dem Auto zum Kölner Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt zu gelangen, fahren Sie aus allen Richtungen zunächst in Richtung Innenstadt. Orientieren Sie sich dann an den Parkhinweisen in der Umgebung.

In der Nähe des Neumarktes gibt es verschiedene Parkmöglichkeiten: Parkhaus Lungengasse, Parkhaus „Am Neumarkt“, Parkhaus Theater/Krebsgasse, Parkhaus KSK/Richmodstraße sowie das Parkhaus Wolfsstraße. Diese Parkhäuser befinden sich in fußläufiger Entfernung zum Weihnachtsmarkt und bieten somit eine bequeme Parkmöglichkeit.

Anfahrt mit dem ÖPNV:

Für die Anreise zum Kölner Weihnachtsmarkt am Neumarkt mit öffentlichen Verkehrsmitteln bieten sich die Stadtbahnen der Linien 1, 3, 4, 7, 9, 16 und 18 an. Die zentrale Haltestelle für diese Linien ist Neumarkt, von wo aus der Weihnachtsmarkt nur wenige Schritte entfernt liegt. (jag)