Nach einer mehrjährigen Pause kehrte „Heavenue Cologne – The Christmas Wonderland“ 2025 an einem neuen Standort am Friesenplatz zurück. Als bekannter queerer Weihnachtsmarkt Kölns zeichnet sich Heavenue durch seine moderne und stilvolle Gestaltung aus.

Hier feiert nicht nur die queere Community, sondern alle, die das Leben und die Vielfalt lieben. Ob zum Feierabendglühwein mit dem Team, beim Wiedersehen mit alten Freunden oder einfach aus Neugier: Die Tore stehen für jeden Menschen offen, der eine gute Zeit in entspannter Atmosphäre verbringen möchte.

Weihnachtsmarkt am Friesenplatz: Wann und wo findet er statt?

Heavenue Cologne liegt zentral am Kölner Friesenplatz und lädt vom Montag, 16. November 2026, bis Mittwoch, 23. Dezember 2026, zum Besuch ein. Am Totensonntag ist der Markt geschlossen.

Adresse:

Friesenplatz, 50672 Köln

Für das Navi: Google Maps

Öffnungszeiten der Gastro- und Verkaufsstände

Montag bis Donnerstag: 14 bis 22 Uhr Freitag: 12 bis 23 Uhr Samstag: 12 bis 23 Uhr Sonntag: 12 bis 22 Uhr Totensonntag, 22. November 2026: geschlossen.

Weihnachtsmarkt Heavenue Cologne: Worauf dürfen Sie sich freuen?

Wer auf besinnliche Blockflötenklänge und hölzerne Räuchermännchen hofft, biegt am Friesenplatz vermutlich falsch ab. Auf dem Weihnachtsmarkt Heavenue Cologne geht es traditionell eher bunt, glitzernd und ein gutes Stück lauter zu.

Ein Blick auf den Lageplan verrät recht schnell, worum es im Kern geht: eine feuchtfröhliche Flucht vor dem Kölner Wintergrau. Getrunken wird nicht einfach an irgendeiner Bude, sondern standesgemäß im XXL-Glühweinhaus Heaven & Hell, an der Bar Glühwürmchen oder gleich bei Glüh & Glory. Wer es lokaler mag, landet an der Kölsche Koks & Zappes Bar, während Champagner und Hot Cocktails für jene bereitstehen, denen einfacher Winzerglühwein schlicht zu bodenständig ist.

Der Weihnachtsmarkt „Heavenue“ findet seit 2025 auf dem Friesenplatz statt. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Kulinarisch spart man sich das Zählen von Kalorien am besten gleich an der Haltestelle. Die Auswahl reicht von Spätzle & Sin über Flammkuchen und Philly Cheese Steak Sandwiches bis hin zu handfesten rheinischen Reibekuchen. Für die Naschkatzen gibt es Zimtschnecken im Cinnaversum, Matcha-Pancakes, Schachtel-Tiramisu und Croffle Pops am Stiel – Zuckerflashs sind hier quasi vorprogrammiert.

Dazwischen lässt sich an Buden wie The Energy Booth oder Vintage & Waves nach Kleidung und Schnickschnack stöbern, bevor man mit einer Tasse Heißgetränk vor der Showbühne hängenbleibt. Am Ende bietet der Markt genau das, was er verspricht: eine herrlich schrille Mischung aus Party, Kalorienbombe und Glitzerwelt mitten in der Kölner Innenstadt.

Kölner Weihnachtsmarkt am Friesenplatz: Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt Heavenue Cologne ist wie immer frei.

Weihnachtsmarkt Heavenue Cologne: Anreise mit Auto und ÖPNV

Anfahrt mit dem PKW/Parken:

Um mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt Heavenue Cologne am Friesenplatz zu gelangen, fahren Sie aus allen Richtungen zunächst in Richtung Innenstadt. Orientieren Sie sich dann an den Parkhinweisen in der Umgebung. Falls Sie mit dem Auto zum Heavenue anreisen möchten, stehen Ihnen mehrere Parkmöglichkeiten in der Nähe zur Verfügung. Sie können das Parkhaus Ring-Karree, das Parkhaus an der Rudolfplatz-Galerie oder das Parkhaus an der Tiefgarage Friesenplatz nutzen.

Anfahrt mit dem ÖPNV:

Für Ihren Besuch beim Heavenue Cologne am Friesenplatz empfehlen wir Ihnen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Haltestelle Friesenplatz wird von den U-Bahnlinien U 3, 4, 5, 12 und 15 angefahren. Außerdem gibt es eine gute Anbindung an die Buslinien im Kölner Ring, wodurch der Markt aus allen Stadtteilen gut erreichbar ist. (jag)