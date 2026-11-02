Mitten in der Kölner Altstadt entfaltet „Heinzels Wintermärchen“ jedes Jahr seinen ganz besonderen Weihnachtszauber. Der traditionsreiche Markt begeistert mit einer märchenhaften Atmosphäre, liebevoll dekorierten Ständen und einem vielfältigen Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten.

Eine besondere Attraktion ist die große Eislaufbahn auf dem Heumarkt, die zum Schlittschuhlaufen vor historischer Kulisse einlädt. Ob gemütlicher Bummel, winterliche Leckereien oder sportlicher Spaß auf dem Eis – hier kommen Besucher jeden Alters auf ihre Kosten.

Weihnachtsmarkt in der Kölner Altstadt: Wann und wo findet er statt?

Der Weihnachtsmarkt in der Kölner Altstadt findet wie gewohnt auf dem Heumarkt statt und lädt von Montag, 23. November 2026, ab 11 Uhr, bis Sonntag, 10. Januar 2027, täglich zum Besuch ein.

Am 24. und 25. Dezember bleibt der Markt geschlossen.

Adresse:

Heumarkt, 50667 Köln

Für das Navi: Google Maps

Öffnungszeiten der Gastro- und Verkaufsstände

Montag bis Sonntag: 11 bis 22 Uhr Ab 31. Dezember 2026: täglich 11 bis 21 Uhr 24. und 25. Dezember 2026: geschlossen

„Heinzels Wintermärchen“ in der Kölner Altstadt: Worauf dürfen Sie sich freuen?

Der Weihnachtsmarkt „Heinzels Wintermärchen“ in Köln ist inspiriert von der Legende der Heinzelmännchen, die heimlich die Arbeit der Kölner Bürger verrichteten. Mehr als 100 Stände verwandeln den Alter Markt und den Heumarkt in eine märchenhafte Weihnachtswelt. Die Besucher können durch verschiedene Themengassen schlendern, darunter die Handwerkergasse, die Goldgasse und die Naschgasse.

Das Angebot reicht von traditionellem Kunsthandwerk und handgefertigten Geschenkideen bis hin zu Schmuck, Keramik und ausgefallenen Dekorationsartikeln. Besonders schön: Zahlreiche Kunsthandwerker lassen sich bei ihrer Arbeit direkt über die Schulter schauen. So können Besucher beispielsweise erleben, wie Keramik entsteht oder Metall geschmiedet wird.

„Heinzels Wintermärchen“ auf dem Alter Markt. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Auch kulinarisch hat „Heinzels Wintermärchen“ einiges zu bieten. In der Futter- und Naschgasse warten regionale und internationale Spezialitäten auf die Gäste. Dazu gehören frisch gebackene Strudel, Waffeln und Apfelpfannkuchen ebenso wie Handbrot, Reibekuchen und Flammlachs. Wer es lieber herzhaft mag, findet weitere deftige Leckereien und winterliche Getränke.

Besonderes Highlight auf dem Heumarkt: Die große Eislaufbahn ist das Herzstück von „Heinzels Wintermärchen“. Auf einer weitläufigen Eislandschaft können Schlittschuhläufer ihre Runden drehen. Die mehr als 100 Meter langen Laufwege führen rund um das Reiterdenkmal und bieten ein besonderes Eislauferlebnis vor historischer Kulisse. Auch Eisstockschießen gehört zum winterlichen Angebot.

Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem Live-Musik, Gaukler und Künstler. Bei der Silent Ice Disco können Besucher auf dem Eis zu Musik über Kopfhörer tanzen.

Auch Familien mit Kindern kommen auf ihre Kosten. Im Weihnachtspostamt können die Kleinen ihre Wunschzettel schreiben und mit besonderen Heinzelmännchen-Briefmarken versehen. In der Lolli-Werkstatt dürfen sie eigene Zuckerstangen formen, beim Schmied Hufeisen mit ihrem Namen gestalten lassen. Ein Riesenrad und ein historisches Karussell sorgen für zusätzlichen Fahrspaß. Montags gibt es außerdem einen besonderen Kindertag mit vergünstigten Eintrittspreisen und Angeboten auf der Eisbahn.

Weihnachtsmarkt auf dem Heumarkt: Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt auf dem Heumarkt ist wie immer frei.

Kölner Weihnachtsmarkt „Heinzels Wintermärchen“: Anfahrt in der Übersicht

Haltestellen für Anfahrt mit Bus und Bahn:

Köln Hauptbahnhof KVB-Haltestelle Heumarkt

Anfahrt mit dem Auto: Die Parkhäuser am Heumarkt, am Kurt-Hackenberg-Platz und an der Kölner Philharmonie stehen den Besuchern des Weihnachtsmarkts zur Verfügung.

Parkhäuser für Anfahrt per Auto:

Parkhaus am Heumarkt, Markmannsgasse 3, 50667 Köln Parkhaus am Kurt-Hackenberg-Platz 2, 50667 Köln Parkgarage an der Kölner Philharmonie, Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln

(jag)