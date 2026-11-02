Der Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum in Köln verbindet weihnachtliche Stimmung mit maritimem Flair. Direkt am Rheinufer gelegen, bietet er einen besonderen Blick auf den Fluss und die vorbeifahrenden Schiffe. Die unmittelbare Nähe zum Schokoladenmuseum sorgt für eine zusätzliche süße Note. Zwischen festlicher Beleuchtung, weihnachtlichen Verkaufsständen und gastronomischen Angeboten erleben Besucher eine Mischung aus traditionellem Weihnachtsmarkt und Hafenatmosphäre.

Hafen-Weihnachtsmarkt in Köln: Wann und wo findet er statt?

Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Der Hafen-Weihnachtsmarkt findet wie gewohnt am Schokoladenmuseum statt und lädt mit seinen Ständen täglich vom Freitag, 13. November 2026, ab 11 Uhr bis zum Mittwoch, 23. Dezember 2026, ein. Am Volkstrauertag, 15. November, öffnet der Markt erst um 13 Uhr, am Totensonntag, 22. November, erst um 18 Uhr.

Und wer nach Weihnachten noch nicht genug hat: Vom 26. Dezember 2026 bis zum 3. Januar 2027 lädt der „Neujahrsmarkt“ am Schokoladenmuseum zu einem Ausflug „zwischen den Jahren“ ein. Neben Essen und Getränken lockt auch das Riesenrad mit Blick über Köln.

Adresse:

Am Schokoladenmuseum, Im Zollhafen 2, 50678 Köln

Für das Navi: Google Maps

Öffnungszeiten der Gastro- und Verkaufsstände

Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr Sonntag: 11 bis 21 Uhr Volkstrauertag, 15. November 2026: ab 13 Uhr Totensonntag, 22. November 2026: ab 18 Uhr 24. und 25. Dezember 2026: geschlossen Neujahrsmarkt vom 26. Dezember 2026 bis 3. Januar 2027: täglich 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr

Kölner Hafen-Weihnachtsmarkt: Worauf dürfen Sie sich freuen?

Rund 70 traditionelle Holzhütten, ein neues Lichtkonzept und eine maritime Kulisse direkt am Rhein: Der Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum verbindet weihnachtliches Flair mit dem Blick auf vorbeiziehende Schiffe und den Kölner Dom.

Ein Höhepunkt ist das 48 Meter hohe Riesenrad, von dem sich ein weiter Blick über den Rheinauhafen und die Altstadt bietet. Für Kinder gibt es ein nostalgisches Karussell, eine Kinderbimmelbahn und eine Schnitzeljagd.

Besucher gehen durch den Weihnachtsmarkt vor dem Kölner Dom. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Auch das Programm bietet Abwechslung: Mittwochs können Besucher beim Eisschnitzen zusehen, donnerstags treten wechselnde Bands und Solokünstler auf. Dienstags stehen Kinderschminken und weitere Aktionen für die jüngsten Gäste auf dem Programm. Kunsthandwerker und Bonbonmacher zeigen zudem vor Ort ihr Können.

Kulinarisch reicht das Angebot von Flammlachs und Fischbrötchen über Gegrilltes bis zu süßen Spezialitäten. Eine Besonderheit ist die Schokoladenbratwurst, die exklusiv am Hafen-Grill angeboten wird. Auch ein Besuch im benachbarten Schokoladenmuseum lässt sich mit dem Bummel verbinden.

Hafen-Weihnachtsmarkt in Köln: Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt zum Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum ist wie immer frei.

Hafen-Weihnachtsmarkt in Köln: Anfahrt in der Übersicht

Für das Navi: Google Maps

Anfahrt mit der Bahn: Mit der KVB-Linie 15 und der KVB-Linie 16 bis zur Haltestelle Ubierring.

Anfahrt mit dem Auto: Wenn Sie mit dem Auto anreisen möchten, steht Ihnen die große Tiefgarage im Rheinauhafen zur Verfügung. (jag)