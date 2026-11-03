Im Herzen Kölns, vor der beeindruckenden Kulisse der Hahnentorburg aus dem 13. Jahrhundert, entfaltet sich auf dem Rudolfplatz das alljährliche Nikolausdorf. Der zentral gelegene Weihnachtsmarkt besticht durch seine familiäre Atmosphäre und die beleuchteten Fachwerkhäuser, die eine gemütliche Kulisse bilden.

Inmitten von selbst gestalteten Krippen und unter funkelnden Lichtern können die Besucher in Weihnachtsstimmung kommen. Das Nikolausdorf ist ein Treffpunkt für Familien und Freunde, die die Vorweihnachtszeit in gemütlicher und gleichzeitig lebhafter Umgebung erleben möchten.

Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz: Wann und wo findet er statt?

Nikolausdorf: Der Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz (Archivbild) Copyright: Dirk Borm

Der Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz liegt zentral in der Kölner Innenstadt und lädt mit seinen Ständen täglich vom Montag, 16. November 2026, ab 11 Uhr bis zum Mittwoch, 23. Dezember 2026, ein. Lediglich der 22. November (Totensonntag) ist ein Ruhetag.

Adresse:

Rudolfplatz, 50968 Köln

Für das Navi: Google Maps

Öffnungszeiten der Gastro- und Verkaufsstände

Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr (Glühwein bis 22 Uhr) Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr (Glühwein bis 23 Uhr) Ruhetag: 22. November 2026 (Totensonntag)

„Nikolausdorf“ auf dem Rudolfplatz: Worauf dürfen Sie sich freuen?

An den Ständen des Nikolausdorfs gibt es neben den beliebten Nikolausdorf-Tassen auch Kunsthandwerk, handgefertigte Geschenke und originelle Designerstücke zu entdecken. Das Angebot reicht von ausgefallenen Geschenkideen bis zu weihnachtlicher Dekoration. Für kulinarische Genüsse sorgt ein vielfältiges Angebot: Neben Klassikern wie Glühwein und Kinderpunsch erwarten die Besucher herzhafte Grillspezialitäten, vegetarische und vegane Spezialitäten sowie süße Leckereien.

Nikolausdorf: Der Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Das Nikolaushaus auf dem Weihnachtsmarkt bietet täglich von 15 bis 19 Uhr ein abwechslungsreiches Programm und täglich wechselnde Themen für alle Altersgruppen. Ausgestattet mit Küche, Schreibtisch mit goldenem Gästebuch, Sessel und Bibliothek bietet es Raum für interaktive Mitmachaktionen und kreative Workshops. Familien mit Kindern können sich auf tägliche Besuche der Handpuppe NIKO und des Nikolauses in Menschengestalt freuen.

Highlight für Kinder: Wenn zwischen 16.30 und 17.30 Uhr die Dämmerung einsetzt, ist der Nikolaus täglich in den „Dorfgassen“ unterwegs.

Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz 2026: Festbühne mit Programm

Auf der Festbühne des Weihnachtsmarktes im Nikolausdorf erleben die Besucher abends ab 18 Uhr ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Kölsche Musikgrößen und lokale Künstler sorgen für gute Stimmung.

Die offizielle Eröffnung findet am Dienstag, 17. November 2026, um 18 Uhr statt. Weitere Details zum Bühnenprogramm werden auf der Website des Veranstalters veröffentlicht. Im vergangenen Jahr standen unter anderem die Räuber, Jenny Budek und 3 Söck auf der Bühne.

Weihnachtmarkt Rudolfplatz: Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz ist wie immer frei.

Kölner Weihnachtmarkt auf dem Rudolfplatz: Anreise mit Auto und ÖPNV

Anfahrt mit dem PKW/Parken:

Um den Kölner Weihnachtsmarkt auf dem Rudolfplatz mit dem Auto zu erreichen, fahren Sie aus allen Richtungen in die Innenstadt. Folgen Sie dann den Parkhinweisen in der Nähe des Rudolfplatzes. Zu den Parkmöglichkeiten in der Nähe gehört unter anderem die Tiefgarage am Habsburgerring 9, in der etwas mehr als 400 Parkplätze zur Verfügung stehen. Da diese vor allem am Wochenende schnell belegt sind, empfehlen wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Anfahrt mit dem ÖPNV:

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie den Kölner Weihnachtsmarkt am Rudolfplatz am besten mit den Stadtbahnlinien 1, 7, 12 und 15. Die zentrale Haltestelle „Rudolfplatz“ liegt quasi im Herzen des Weihnachtsmarkts. (jag)