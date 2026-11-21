O du fröhliche! Wenn Köln eins kann, neben dem Karneval natürlich, dann sind es Weihnachtsmärkte. Was deren Anzahl betrifft, die diesmal bei ungefähr 40 liegen dürfte, ist der Sättigungsgrad längst nicht erreicht, frohlockt Köln-Tourismus.

Im Gegenteil. Inzwischen haben sogar die Besucher aus dem benachbarten Ausland, also den Niederlanden, Belgien und Großbritannien verstanden, dass es klüger ist, das Gedrängel auf dem Markt der Engel an den Adventssamstagen zu meiden und unter der Woche zum Dom zu kommen. Macht ja auch keinen Spaß, beim Prösterchen mit Glühwein dem Nachbarn mit dem Ellenbogen die Bratwurst von der Senfpappe zu befördern.

Das mit dem Sättigungsgrad, der angibt, wieviel Prozent des gesamten Marktpotenzials ausgeschöpft sind, ist also schön für Köln. Weil wir vom Status „Weihnachtsmärkte satt“ noch weit entfernt sind.

In Sachen Marktsättigung hingegen sieht das anders aus. Sie zählt zu den weichen Weihnachtsmarktwirtschaftsfaktoren, ist vom Bauchgefühl jedes Besuchers abhängig und seit Jahren rückläufig.

Kein Wunder, bei einer Bio-Bratwurst für sechs Euro, einem Fünfer pro Glühwein und ein paar gebrannten Mandeln kann bei einer Familie mit zwei Jungs im besten Kalorienverbrennungsalter und 50 Euro in der Tasche von Marktsättigung keine Rede sein.

Da knurrt der Magen, bleibt so mancher Kinderpunsch unerfüllt, können die Probierstückchen am Printen- oder Käsestand auch nichts mehr retten. Zumal die in der Regel so klein sind, dass es große Kunst ist, sie mit dem Zahnstocher aufzuspießen.

Mit Bauchgefühl am Glühweinstand

Mit dem Bauchgefühl am Glühweinstand ist das so eine Sache. Rein wirtschaftlich gesehen ist die Marktsättigung spätestens erreicht, wenn sich die Zunge pelzig anfühlt, die Gespräche immer lauter und sinnloser werden. Bis einer mit dem Stehtisch umkippt, weil er das Ende seiner persönlichen Aufnahmekapazität überschritten hat und dringend eine Reibekuchen-Pause einlegen muss.

Am nächsten Tag kann er mit seinem Kater und dem Becherpfand an den Büdchen, die sich an der Marktsättigung nicht beteiligen, weil sie Sterne von Betlehem, Bürstenwaren oder Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge verkaufen, Weihnachtsgeschenke besorgen. Das nennt man Kreislaufwirtschaft.