Nachdem Händler des Nikolausdorfes auf dem Rudolfplatz bereits am Freitag heftige Umsatzeinbußen vermeldeten, klingelt es auch am Sonntag nicht in ihren Kassen.

Der gesamte Markt bleibt – wie auch der Weihnachtsmarkt auf dem Roncalliplatz am Dom, der Markt der Engel auf dem Neumarkt und der Heavenue-Weihnachtsmarkt am Friesenplatz – den ganzen Tag geschlossen.

Weihnachtsmärkte in Köln geschlossen: Verbot wegen Totensonntag

Denn der 22. November ist in NRW ein sogenannter stiller Feiertag: Totensonntag, der Gedenktag für alle Verstorbenen. Das heißt, in der Zeit zwischen 5 Uhr morgens und 18 Uhr am frühen Abend gelten strenge Verbote für öffentliche Veranstaltungen und Unterhaltung.

Konzerte, Theateraufführungen und Stadtführungen mit unterhaltendem Charakter: All dies ist in diesem Zeitraum nicht erlaubt. Auch Wohnungsumzüge sind an diesem Tag verboten. Gleiches gilt für Sportveranstaltungen, Zirkusvorführungen und Volksfeste – und eben Märkte.

Weihnachtsmärkte in Köln: Einige öffnen ab 18 Uhr

Drei Weihnachtsmärkte in Köln öffnen am Totensonntag dennoch – aber erst um 18 Uhr. Auf dem Weihnachtsmarkt im Stadtgarten, dem Hafenweihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum und Santas Weihnachtsmarkt im Media Park sind die Buden dann zugänglich.

Die meisten Weihnachtsmärkte in Deutschland öffnen traditionell erst nach Totensonntag. So etwa auch Heinzels Wintermärchen auf dem Alter Markt in Köln (ab 23. November).

Die Preise auf den Kölner Weihnachtsmärkten sind übrigens im Vergleich zum Vorjahr nicht gestiegen. Der 0,2-Liter-Becher Glühwein kostet auf dem Weihnachtsmarkt am Dom fünf Euro. Seit zwei Jahren habe es keine Preissteigerung gegeben, erklärte die Sprecherin des Weihnachtsmarktes, Birgit Grothues. Die Bratwurst kostet dieses Jahr sechs Euro – und ist damit sogar einen Euro günstiger als im Vorjahr. (sku)