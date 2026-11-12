Die Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen stehen in den Startlöchern. Für viele Besucher gehört der Gang zum Glühweinstand einfach dazu. Aber was zahlt man in diesem Jahr für einen Becher Glühwein? Ein Überblick.

„Der Glühweinpreis bleibt stabil bei fünf Euro“, sagte Oliver Wilmering vom Düsseldorfer Schaustellerverband. Zumindest in der Landeshauptstadt soll der klassische 0,2-Liter-Becher Glühwein im Schnitt nicht mehr kosten als im Vorjahr. Auch die Preise für Bratwurst und Mandeln sollen sich nicht stark verändern. Eine Tüte gebrannte Mandeln mit 100 Gramm kostet vier Euro, an einigen Ständen 4,50 Euro - wie auch im Vorjahr, so Wilmering.

In Köln sinkt der Bratwurstpreis

In Köln sieht es ähnlich aus. Dort kostet der 0,2-Liter-Becher auf dem Weihnachtsmarkt am Dom fünf Euro. Seit zwei Jahren habe es keine Preissteigerung gegeben, erklärte die Sprecherin des Weihnachtsmarktes am Kölner Dom, Birgit Grothues. Die Bratwurst werde dieses Jahr sechs Euro kosten und sei damit einen Euro günstiger als im Vorjahr.

Auch in Bonn bleibt der Preis stabil: Vier Euro kostet der 0,2-Liter-Becher auf dem Bonner Weihnachtsmarkt. Seit vier Jahren sei der Preis nicht gestiegen, sagte Peter Barth vom Bonner Schaustellerverband.

Wie sieht es im Ruhrgebiet aus?

In der Dortmunder Weihnachtsstadt ist der Glühwein bei vergleichbarer Größe dagegen von 3,50 auf vier Euro pro Becher gestiegen. Der Gesamtpreis liegt laut dem Markthandels- und Schausteller-Verband Westfalen allerdings wie im Vorjahr bei sieben Euro. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Pfand günstiger wird.

Auch in Essen habe sich laut Veranstaltern nicht viel verändert. Auf dem Weihnachtsmarkt im Stadtteil Steele kostet ein klassischer 0,2-Liter-Becher Glühwein regulär vier Euro, mit Schuss sechs Euro. Eine Bratwurst kostet 4,50 Euro, genauso viel wie vor einem Jahr.

Und in Münster? Bei einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt am Rathaus kostet der Glühwein vier Euro, sagte Schausteller Arno Heitmann. Für den Weihnachtsmarkt in Bielefeld konnte der Schaustellerverein der Stadt zunächst keine Auskunft geben.

Betriebskosten steigen

Die wirtschaftliche Lage ist nach Angaben der Branche angespannt. Die hohen Dieselpreise und steigenden Lebensmittelkosten machen sich laut Albert Ritter, dem Präsidenten des Deutschen Schaustellerbundes, bei den Schaustellern bemerkbar.

Auch woanders wird es teurer. Die Betriebskosten sind nach Angaben der Veranstalter der Düsseldorfer Weihnachtsmärkte im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies schlage sich in angepassten Nebenkosten nieder, etwa bei Strom, Nachtbewachung und Müllentsorgung. Zu den Standgebühren können sie keine konkreten Angaben machen. Die Gebühren können je nach Standort variieren.

Sicherheitskonzepte haben sich bewährt

Eine Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen sei dem Schaustellerbund bisher nicht bekannt, sagte Ritter. Sollte eine erhöhte Sicherheitsstufe kommen, werde man reagieren. Laut Markthandels- und Schausteller-Verband Westfalen sei man in Dortmund gut aufgestellt, prüfe aber fortlaufend, ob etwas verändert werden müsse. Die Veranstalter in Düsseldorf teilten mit, ihr Sicherheitskonzept habe sich bewährt und werde jährlich überprüft.

Im vergangenen Jahr kamen nach Angaben der Veranstalter rund 2,97 Millionen Menschen auf die Düsseldorfer Weihnachtsmärkte. Da sich die Hotelbelegung positiv entwickle, rechnen sie dieses Jahr mit einer ähnlichen oder höheren Zahl. Auch in Köln und Dortmund werden mindestens ebenso viele Besucher wie im Vorjahr erwartet.

Der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele hat bereits begonnen. Viele andere Weihnachtsmärkte im Land starten zwischen Mitte und Ende November. Der Duisburger Weihnachtsmarkt beginnt schon in dieser Woche. Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom, die Dortmunder Weihnachtsstadt und die Düsseldorfer Märkte starten im Laufe der nächsten Woche. (dpa/red)