Einer der größten Weihnachtsmärkte Kölns öffnet am heutigen Montag. Während am Dom oder Neumarkt schon seit Tagen die Glühweinstände gut besucht sind, startet „Heinzels Wintermärchen“ in der Altstadt erst jetzt. Auf dem Alter Markt und Heumarkt gibt es mehr als 100 Stände. Auch die Handwerkergasse und Eislaufbahn sind wieder dabei. Während die anderen Märkte am 23. Dezember schließen, bleiben die Stände auf dem Heumarkt nach den Ruhetagen am 24. und 25. Dezember bis zum 10. Januar geöffnet.

Premiere für „Im Lichte des Doms“

Eine Premiere dagegen feiert am Montag der Weihnachtsmarkt „Im Lichte des Doms“: Er findet erstmals bis zum 6. Januar Am Hof 23 statt. Blickfang ist ein rund 15 Meter hoher Nachbau des historischen Dombaukrans. Das bisherige Kölner Adventsdorf ist nach Zollstock umgezogen (wir berichteten).

Für den 1. FC Köln steht am heutigen Montag ein wichtiger Termin an, der mit dem Bundesliga-Geschehen nichts zu tun hat: Der Naturschutzbeirat befasst sich mit der geplanten Umwandlung des Aschenplatzes „Eichenkreuz“ nahe dem Geißbockheim zum Kunstrasenplatz. Er liegt im Landschaftsschutzgebiet. Deshalb braucht es die Befreiung vom dort gültigen Landschaftsschutz. Und darüber soll der Naturschutzbeirat entscheiden. Stimmt das 16-köpfige Gremium zu, könnte der FC den Platz umbauen.

Damit wäre der erste von drei gewünschten neuen Plätzen umgesetzt. Das sah ein Kompromiss zwischen Stadt, Stadtrat und FC vor, damit dieser nicht wie ursprünglich geplant Kunstrasenplätze auf der Gleueler Wiese baut. Vor zehn Jahren hatte der Naturschutzbeirat die Befreiung für den neuen Kunstrasenplatz von Blau-Weiß Köln erteilt. Der Platz liegt direkt neben dem Aschenplatz, den der FC umbauen möchte.

Von Dienstag bis Donnerstag ist Köln Gastgeber der „PMRExpo 2026“. Dabei handelt es sich um die Europäische Leitmesse für sichere Kommunikation. Im Fokus steht ausfallsichere und abhörsichere Kommunikationstechnik für Notfälle und Krisen. Wenn im Ernstfall das normale Handynetz überlastet ist oder ausfällt, sorgen genau diese Systeme dafür, dass Einsatzkräfte trotzdem miteinander kommunizieren können. (jan)