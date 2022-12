Athen – In Griechenland ist am Dienstag ein neuer Waldbrand nahe der Hauptstadt Athen ausgebrochen. Wegen des Feuers am Fuße der Parnitha-Bergkette, die nördlich der Hauptstadt liegt, musste nach Angaben der Feuerwehr ein Teil der Autobahn gesperrt werden, die Athen mit dem Norden und Süden des Landes verbindet.

Der Zivilschutz verschickte Warnmeldungen an die Bewohner der Ortschaft Varympompi. Medienberichten zufolge wurden zudem dutzende Kinder aus einem nahegelegenen Ferienlager in Sicherheit gebracht. In der Nähe von Varympompi befindet sich ein Schloss der früheren griechischen Königsfamilie. Nach Angaben der Feuerwehr waren mehr als hundert Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt.

Schlimmste Hitzewelle seit mehr als 30 Jahren

Griechenland ächzt seit der vergangenen Woche unter der schlimmsten Hitzewelle seit mehr als 30 Jahren. In einigen Teilen des Landes wird in dieser Woche mit Höchsttemperaturen von 43 Grad Celsius gerechnet. Seit vergangener Woche waren in Griechenland schon mehrere große Waldbrände ausgebrochen.

Auf der Peloponnes zerstörte ein Feuer am Wochenende 3000 Hektar Pinien- und Olivenhaine. Es ist seit Sonntagabend unter Kontrolle. Auf der Ferieninsel Rhodos wütet seit Sonntag ein Feuer. Es konnte bis Dienstag noch nicht eingedämmt werden. (afp)