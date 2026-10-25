Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem auf der A3 stehenden Polizeiwagen bei Rees (Kreis Kleve) hat ein Mensch schwere Verletzungen erlitten.

Das mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern besetzte Auto sei am Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache in das Einsatzfahrzeug gekracht, als dieses eine Unfallstelle abgesperrt habe, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Ein Mensch sei mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden.

Ob es sich bei dem oder der Verletzten um einen Erwachsenen oder ein Kind handelte, blieb zunächst unklar. Ob es weitere Verletzte gab, war ebenfalls zunächst nicht bekannt. Die A3 blieb in Fahrtrichtung Arnheim zunächst gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. (dpa/red)