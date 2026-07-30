Im bayerischen Landkreis Traunstein bekämpfen etwa 200 Einsatzkräfte im Bereich der Hochwand in Oberwössen einen Bergwaldbrand. Über Nacht habe sich der am Mittwochabend im Gipfelbereich auf tausend Metern Höhe festgestellte Brand talwärts ausgebreitet, teilte der Kreisfeuerwehrverband Traunstein am Donnerstag mit. Drei Polizeihubschrauber unterstützten demnach aus der Luft die Löscharbeiten der Feuerwehrkräfte am Boden. An die Bevölkerung wurde eine Warnung wegen Geruchsbelästigung herausgegeben.

Der Brand war den Angaben zufolge Mittwoch in einem schwer zugänglichen Gelände nahe der Lackenbergwand gemeldet worden. Es sei unmittelbar danach ein Großeinsatz gestartet, an denen neben den Feuerwehren auch Bergwacht, Rettungsdienst und Polizei beteiligt sind.

Die Polizeihubschrauber wurden bereits am Mittwoch für Löschflüge eingesetzt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag seien aufgrund der erheblichen Gefahren im steilen Gelände die Löscharbeiten reduziert worden, auch die Hubschrauber konnten über Nacht nicht eingesetzt werden. (afp)