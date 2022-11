In ganz Deutschland wird derzeit vermehrt von Fällen berichtet, in denen sich Betrüger ihren Opfern gegenüber als Mitarbeiter von Europol oder Interpol ausgeben. Dann wollen sie den Angerufenen geheime Daten, teilweise vom Konto, entlocken.



Europol ist die europäische Polizeibehörde mit Sitz in Den Haag, Interpol ist in Lyon ansässig. Beide haben nichts mit den Anrufen zu tun, ihre Bekanntheit wird jedoch ausgenutzt, um sich ins Vertrauen der Opfer zu schleichen.

In der Regel erfolgen die Anrufe – auch auf dem Handy – in englischer Sprache, um Internationalität vorzugaukeln. Oft kommen die Ansagen zunächst vom Band. Dann behauptet der Anrufer oder die Anruferin, dass beispielsweise die Identität des Betroffenen gestohlen worden sei und mit den Kontodaten Konten zur Geldwäsche und für Drogenkäufe eröffnet wurden.

Es wird in allen Fällen versucht, an persönliche Daten des Opfers zu gelangen. Teilweise werden die Angerufenen überredet, Bezahlkarten im Wert von mehreren tausend Euro zu kaufen und die dazugehörigen Transaktionsnummern zu preiszugeben.



In einem Fall berichtet die Polizei, das Opfer sei überzeugt worden, Gebühren für die internationalen Ermittlungen zu entrichten, die mittels Guthabenkarten zu bezahlen seien. Das Opfer erwarb für eine vierstellige Summe Google-Play-Geschenkkarten und gab die Codes am Telefon durch.



Europal-Betrug: Telefonnummer ähnelt der eigenen

Das Besondere an der neuen Masche ist, dass die Betrüger Rufnummern nutzen, die der Nummer des Angerufenen ähneln. So sieht es aus, als käme das Telefonat etwa aus einer örtlichen Behörde oder von einem Kollegen.

Polizeibehörden in mehreren Bundesländern warnen, auch am Telefon wachsam zu sein und keine persönlichen Daten preiszugeben. Man soll sich nicht in Gespräche verwickeln lassen und einfach auflegen.