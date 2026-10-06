Ein Flug der British Airways von London nach Chicago musste am Montag (5. Oktober) wegen eines technischen Problems umkehren. Die Boeing 777-200ER sank über Irland innerhalb weniger Minuten um etwa 8.500 Meter. Die Besatzung setzte den internationalen Notfallcode 7700 ab und landete sicher in London Heathrow.

Flug BA295 startete um 12:14 Uhr Ortszeit vom Flughafen London Heathrow mit dem Ziel Chicago O’Hare. Die Boeing 777 stieg zunächst auf eine Reiseflughöhe von rund 37.000 Fuß (etwa 11.300 Meter). Über Irland begann sie dann einen schnellen Sinkflug und erreichte nach wenigen Minuten eine Höhe von rund 9.000 Fuß (ca. 2.700 Meter).

Boeing 777 von British Airways setzt Notruf ab

Die Flugtracking-Daten des Flugverkehrsportals „Flightradar24“ belegen diesen ungewöhnlich rapiden Höhenverlust. Einige Passagiere berichteten, dass die Sauerstoffmasken aus den Deckenpanels fielen. Ein solcher kontrollierter Notabstieg auf unter 10.000 Fuß ist die standardmäßige Reaktion bei vermutetem oder tatsächlichem Druckverlust in der Kabine.

Die Piloten brachen den Transatlantikflug ab und steuerten zurück Richtung England. Vor der Landung flog die Boeing mehrere Stunden in Warteschleifen über dem Bristolkanal, um Treibstoff zu verbrauchen und somit das Landegewicht zu senken.

Boeing-Crew bricht Flug in die USA plötzlich ab

Kurz nach 17 Uhr setzte die Boeing 777 sicher auf dem Londoner Flughafen Heathrow auf. Alle Passagiere konnten das Flugzeug normal verlassen. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

British Airways bestätigte kurze Zeit später einen „technischen Zwischenfall“. Die Sicherheit von Kunden und Besatzung habe stets höchste Priorität. Die hochqualifizierten Piloten hätten die Maschine sicher zurückgebracht.

Details zum genauen technischen Defekt nannte die Fluggesellschaft zunächst nicht. Die betroffene Boeing 777-200ER ist rund 30 Jahre alt. Die Passagiere werden auf andere Verbindungen umgebucht. (mbr)