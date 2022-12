Ouagadougou – Bei einem Terroranschlag im westafrikanischen Burkina Faso sind mindestens 47 Zivilisten, Sicherheitskräfte und Anhänger einer regierungstreuen Miliz ums Leben gekommen. Zudem wurden 16 Terroristen getötet, wie die staatliche Nachrichtenagentur Agence d'Information du Burkina (AIB) am Mittwoch berichtete. Demnach wurden bei dem Angriff 30 Zivilisten, 14 Sicherheitskräfte und drei Milizionäre getötet.

Mindestens 19 weitere Menschen seien bei dem Vorfall in der Nähe der nördlichen Stadt Arbinda, die an der Grenze zu Mali liegt, verwundet worden. Weitere Details wurden in dem Bericht zunächst nicht genannt. Burkina Faso liegt in der Sahelzone - einem Gebiet, das sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt. Dort sind bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige dem Islamischen Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen haben.

Burkina Faso blieb lange von Attacken verschont, doch stieg ihre Zahl seit 2015 deutlich an. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mittlerweile mehr als 1,2 Millionen Menschen im eigenen Land auf der Flucht. (dpa)