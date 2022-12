Cannes – Bei der Kür des besten Filmhundes beim Festival von Cannes ist ein Ehrenpreis an einen ukrainischen Minen-Spürhund verliehen worden. Zum Sieger im Rennen um den „Palm Dog Award“ wurde am Freitag der Pudel Brit gekürt, der im Film „War Pony“ von Riley Keough und Gina Gammell unter dem Namen Beast mitspielt. Der Hund bekam als Trophäe ein rotes Leder-Halsband.

Spürhund Patron in der Ukraine im Einsatz

Ein spezieller Ehrenpreis in der Hunde-Kategorie wurde in diesem Jahr an den ukrainischen Spürhund Patron verliehen. Die Auszeichnung wurde von einer Vertreterin der ukrainischen Delegation in Cannes entgegengenommen. „Patron kann nicht hier sein, weil er zu Hause so sehr gebraucht wird“, sagte sie mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in ihrem Heimatland.

Das könnte Sie auch interessieren:

Altkanzler beklaut Anzeige Kunstdiebe entwenden drei Gemälde vor Schröders Büro

Kurz vor Queen-Parade Anzeige Sechs Gardesoldaten wegen Drogen festgenommen

Der „Palm Dog Award“ wird seit 2001 vergeben. Einer der berühmtesten Preisträger ist der Terrier Uggie, der 2011 in dem Stummfilm „The Artist“ mitgewirkt hatte. Das Filmfestival im südfranzösischen Cannes endet am Samstag mit der Verleihung der Goldenen Palme. 21 Filme konkurrieren bei den Festspielen an der Côte d'Azur um den Hauptpreis, der am Abend von Jurypräsident Vincent Lindon vergeben wird. (afp)