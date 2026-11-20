An Bord des Kreuzfahrtschiffs „Caribbean Princess“ der Reederei Princess Cruises ist ein Ausbruch einer Magen-Darm-Erkrankung aufgetreten. Nach Angaben der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC haben sich 134 der 2.936 Passagiere (4,6 %) und 14 der 1.132 Crewmitglieder (1,2 %) gemeldet.

Die vorherrschenden Symptome sind Erbrechen und Durchfall. Die Ursache ist bislang unbekannt.

Magen-Darm-Erkrankung auf Kreuzfahrtschiff

Der Ozeanriese brach am 11. November 2026 von Fort Lauderdale in Florida zu einer zwölftägigen Reise auf. Die Route führt durch die Karibik nach Kolumbien, durch den Panama-Kanal nach Costa Rica und zu den Grand Cayman-Inseln.

Die Rückkehr war für den 23. November geplant. Bereits am 15. November, also vier Tage nach dem Ablegen, wurde der Ausbruch dem Vessel Sanitation Program der CDC gemeldet. Nicht alle Erkrankten waren gleichzeitig betroffen.

148 Betroffene auf der „Caribbean Princess“

Laut CDC hat die Crew die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen verstärkt, Stuhlproben zur Untersuchung entnommen und erkrankte Personen isoliert. Die Reederei erklärte, die Lage werde genau beobachtet. Die meisten Gäste seien nicht betroffen. Das Schiff bleibt auf der geplanten Route.

Es ist der zweite gemeldete Ausbruch auf der Caribbean Princess in diesem Jahr. Bereits im Mai hatte es einen Norovirus-Ausbruch mit rund 160 Betroffenen gegeben. Für Princess Cruises ist es der vierte Vorfall dieser Art im Jahr 2026. Die CDC überwacht die Situation aus der Ferne und prüft die Sanitätsmaßnahmen.

Der Ozeanriese „Caribbean Princess“ wurde 2003 bei Fincantieri in Monfalcone, Italien, gebaut und 2004 in Dienst gestellt. Mit rund 113.000 Bruttoregistertonnen bietet es bei Doppelbelegung Platz für etwa 3100 Passagiere und wird von rund 1100 Besatzungsmitgliedern betreut. Es gehört zur Grand-Klasse und war damit eines der größten Schiffe der Reederei zu seiner Zeit. (mbr)