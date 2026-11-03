Carolin Kebekus (46) hat bei der Kindererziehung inzwischen viele gute Vorsätze über Bord geworfen. „Den Vorsatz "keinen Zucker" habe ich ein Jahr lang durchgezogen, aber am ersten Geburtstag war dann schon Schluss - da gab's Salted Caramel Ice“, bekannte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

Inzwischen kaue ihr knapp drei Jahre altes Kind sogar Kaugummi. „Das ist eigentlich gar nichts für Kleinkinder. Aber wir sind eine große Patchwork-Familie, und da gibt es sehr viele andere Kinder, die sehr viel vorleben.“

Ein Videorekorder, der nur bei Regen funktioniert

Vor der Elternschaft habe sie sich auch vorgenommen, dem Nachwuchs stets alles zu geduldig erklären und nie auf Notlügen zurückzugreifen. „Jetzt dagegen muss ich konstatieren: Meine ganze Erziehung beruht auf Lüge, Erpressung und Bestechung.“

Zum Beispiel habe sie schon öfter die falsche Angabe gemacht, dass der Zoo gerade geschlossen sei und man ihn deshalb leider nicht aufsuchen könne. „Oder bei ‚Ich will die Sendung mit der Maus gucken‘. Da sage ich: Du, die Maus schläft. Leider, leider. Oder: Die Maus ist krank, da können wir nichts machen.“ In dem Alter komme man damit noch durch. Sie frage sich allerdings, wie lange noch.

Inzwischen sammele sie auch Elternmythen von früher, sagte Kebekus. „Zum Beispiel haben meine Tante und mein Onkel meiner Cousine und meinem Cousin immer gesagt: „Unser Videorekorder funktioniert nur, wenn's regnet.“ Was dazu geführt habe, dass der Cousin und die Cousine bei einem Besuch bei ihnen einmal überrascht festgestellt hätten: „Das ist ja verrückt: Die Sonne scheint, und euer Videorekorder funktioniert!“

Kinder und Kindererziehung sind auch Themen der nächsten „Carolin Kebekus Show“ am Donnerstag im Ersten um 23.35 Uhr. Zu Gast ist Komikerin Hazel Brugger. (dpa/red)