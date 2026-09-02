Rapper, Comedians und kurdische Familienmitglieder liefen am Dienstagabend über den Roten Teppich im Filmpalast. Tahsim Durgun, Autor des Bestseller-Romans „Mama, bitte lern Deutsch“, hat in Köln zur Premiere seiner neuen Comedy-Reportage in der ARD-Mediathek eingeladen. „Deutschland, ich küss’ dein Herz“ ist ein filmischer Roadtrip durch Deutschland: Tahsim Durgun zeigt darin seiner kurdischen Tante Zeynep – die in Wirklichkeit nicht seine Tante ist – das ganze Land und trifft dabei Promis wie Klaas Heufer-Umlauf, Herbert Grönemeyer und KC Rebell beim Minigolfen oder im Phantasialand.

Die Podcaster Niklas van Lipzig und David Martin haben bei der neuen WDR-Produktion mitgemacht. Copyright: WDR/Taimas Ahangari

Comedienne Tülin Sezgin ist Teil der Serie und war auch bei der Premiere im Filmpalast dabei. Bekannt ist sie vor allem durch ihre Videos im Internet als Connyfromtheblock. „Tahsim ist ein guter Freund von mir, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dabei zu sein“, sagt sie. Sezgin hat Tahsim samt Tante für die Reportage in einem Geschäft für Brautkleider in Duisburg getroffen. „Das war superlustig, und die Kleider waren einfach unfassbar hässlich“, sagt sie und lacht

Podcaster beim Hobbyhorsing

Auch David Martin und Niklas van Lipzig, bekannt durch den Podcast „Dudes“, waren vor Ort. „Tahsim hat einen wahnsinnig tollen Humor, oft gesellschaftskritisch, aber an den richtigen Stellen“, sagte David. Die beiden waren für die WDR-Produktion bei einem Kölner Hobbyhorsing-Verein. „David hat sich beim Hobbyhorsing besser geschlagen. Ich bin froh, dass ich mir nichts gebrochen habe, um ehrlich zu sein“, sagte Niklas.

Tahsim Durgun und Tülin Sezgin mit Sängerin Lune bei der Premiere von „Deutschland, ich küss dein Herz“ im Filmpalast. Copyright: WDR/Taimas Ahangari

Hauptdarstellerin Tante Zeynep hat der Trip durch Deutschland großen Spaß gemacht: „Ich habe nicht geglaubt, dass sie mich nehmen, bei so vielen Bewerbern. Aber dann hat meine Tochter angerufen und hat gesagt: ‚Mama, du bist aufgenommen.‘ Am Anfang dachte ich: Schaffe ich das? Aber dann habe ich jeden Tag dazugelernt, und es hat Riesenspaß gemacht.“ Menschen wie Tante Zeynep und seine Mutter sichtbar zu machen, sei ihm bei seiner Arbeit wichtig, sagte Tahsim Durgun auf der Bühne: „Es ist eine krasse Besonderheit, dass eine 70-jährige kurdische Frau die Gelegenheit kriegt, einen Teil ihrer Geschichte im deutschen Fernsehen zu erzählen.“

Neben den Mitwirkenden waren auch andere bekannte Gesichter zu Gast. „Es war toll, ganz berührend und vor allem sehr witzig. So witzig, dass man gar nicht denkt, dass es deutsch war“, sagt Comedienne Rebecca Pap nach der Show. Marie Lina Smyrek ist unter dem Namen „Smypathisch“ auf Youtube bekannt. „Wenn ich Tante Zeynep Deutschland hätte zeigen müssen, wäre ich mit ihr in ein Café gegangen, hätte Menschen beobachtet und gelästert“, sagte sie. Auch die Fernseh-Zwillinge Dennis und Benni Wolter sowie Rapper Summer Cem waren vor Ort.

Doppelter Promi-Auflauf

„Deutschland, ich küss’ dein Herz“ war aber nicht die einzige Produktion, die am Dienstag in Köln gefeiert wurde: Auf seiner Premierenreise machte am Dienstag auch „Das gewisse Etwas“, der neue Film von Marc Rothemund, am Rhein Station. Die Komödie ist prominent besetzt: Unter anderem Mala Emde („Sommer auf Asphalt“), Jasmin Schwiers („Das Kanu des Manitu“), Florian Lukas („Rosenthal) und der Kölner Schauspieler Max von der Groeben („Chantal im Märchenland“ sind mit an Bord, Marc Rothemund („Sophie Scholl“, „Wochenendrebellen“) führte Regie.

„Das gewisse Etwas“ erzählt die Geschichte zweier Juwelendiebe, die sich auf der Flucht vor der Polizei in eine Reisegruppe junger Menschen mit Behinderungen schmuggeln und mit ihnen in eine Ferienfreizeit in die Alpen fahren.

Schauspieler Max von der Groeben mit seinen Eltern Alexander und Ulrike bei der Veranstaltung in Köln. Copyright: IMAGO/Sven Simon

Jasmin Schwiers und die Kölner Comedienne Carolin Kebekus feiern „Das gewisse Etwas“. Copyright: IMAGO/Sven Simon

Der Cast des neuen Films von Marc Rothemund feiert die Premiere am Rhein Stadion. Copyright: IMAGO/Sven Simon

Der Film basiert auf der französischen Komödie „Was ist schon normal?“ von 2024, der dort binnen vier Monaten mehr als zehn Millionen Menschen ins Kino zog. Zur Kölner Premiere kam von der Groeben mit seinen Eltern Ulrike (frühere RTL-Moderatorin) und Alexander (Sportjournalist und ehemaliger Judoka), auch weite Teile des Casts feierten im Cinedom den Film, der ab Donnerstag im Kino zu sehen ist.