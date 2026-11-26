Der französische Schauspieler Gérard Depardieu soll sich erstmals wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Ein Pariser Berufungsgericht ordnete im Fall der Schauspielerin Charlotte Arnould am Donnerstag einen Strafprozess wegen Vergewaltigung an, wie am Donnerstag aus Justizkreisen verlautete. Arnoud wirft Depardieu vor, sie 2018 in seiner Pariser Villa im Abstand von knapp einer Woche zwei Mal vergewaltigt zu haben, als sie 22 Jahre alt war und an Magersucht litt.

Die Richter hätten beschlossen, Depardieu wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung am ersten der beiden Tage vor Gericht zu stellen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen. Das Verfahren zu der zweiten Begegnung sechs Tage später werde eingestellt.

Anwältin von Charlotte Arnould rechnet mit „historischem“ Prozess

Arnould sei die Erste, die Gérard Depardieu angezeigt habe, und daher „eine Pionierin in der Anprangerung sexueller Gewalt“, sagte ihre Anwältin Carine Durrieu-Diebolt. Sie rechne mit einem „historischen“ Prozess.

Der Anwalt des Schauspielers, David-Olivier Kaminski, sprach mit Blick auf die Teileinstellung des Verfahrens von einem „Etappensieg“. Nun stehe die zweite Hälfte des juristischen Wegs an, um Depardieus „Unschuld zu bestätigen“, sagte Kaminski. Er schloss nicht aus, vor das Oberste Berufungsgericht zu ziehen.

Zahlreiche Missbrauchsvorwürfe gegen Depardieu

Der 77-Jährige ist mit zahlreichen Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Arnould war die erste, die Depardieu in Frankreich wegen Vergewaltigung angezeigt hatte. Das Verfahren wurde zunächst eingestellt und zwei Jahre später wieder aufgenommen, mit Arnould als Nebenklägerin.

Sie wirft Depardieu vor, sie im August 2018 zwei Mal zu sexuellen Akten gezwungen zu haben. Depardieu war ein Freund ihres Vaters, sie war in Depardieus Villa gekommen, um für eine Rolle zu lernen.

Depardieu wies Arnoulds Vorwürfe später in einem offenen Brief in der Zeitung „Le Figaro“ zurück. Sie habe freiwillig mit ihm Sex gehabt und ihn angezeigt, weil er sich geweigert habe, mit ihr gemeinsam Chansons der Sängerin Barbara auf der Bühne zu singen, schrieb er. „Niemals, wirklich niemals habe ich eine Frau missbraucht“, betonte Depardieu damals.

2025 ordnete eine Untersuchungsrichterin einen Strafprozess wegen Vergewaltigungen an, die „unter psychischem Zwang“ begangen worden seien. Arnould sei so erstarrt gewesen, dass sie nicht protestiert habe. Depardieu hatte dagegen Berufung eingelegt.

Depardieu entschuldigte sich

Das von Arnould angestrengte Verfahren hatte zu einer Welle weiterer Missbrauchsvorwürfe gegen den Schauspieler geführt. In einem ersten Verfahren wegen sexueller Nötigung war Depardieu im Mai 2025 zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. In dem Prozess ging es um Grapschereien bei Dreharbeiten 2021. Mitte November zog Depardieu seine Berufung zurück und entschuldigte sich erstmals schriftlich bei den Opfern. Er habe verstanden, dass er „einer Welt angehöre, die vergangen ist“, betonte Depardieu.

Seitdem wurden zwei weitere mutmaßliche Missbrauchsfälle bekannt: zum einen sexuelle Nötigung in Form von Grapschereien bei Dreharbeiten 2013, zum anderen Vorwürfe der gemeinschaftlichen Vergewaltigung mit Beihilfe des Schriftstellers Michel Houellebecq bei Dreharbeiten 2018. Eine Schauspielerin sagte aus, die beiden Männer hätten sie auf ein Bett geworfen und zu sexuellen Akten gezwungen. Die Justiz nahm Ermittlungen auf, auch gegen den Regisseur Guillaume Nicloux, der die Szene hatte filmen lassen.

Depardieu war lange einer der bekanntesten und beliebtesten Filmstars Frankreichs. Er arbeitete mit den bedeutendsten Regisseuren und Schauspielerinnen des Landes zusammen und spielte in mehr als 200 Filmen und Serien mit, darunter „Die letzte Metro“, „Cyrano von Bergerac“ und mehrere „Asterix“-Filme. (afp)