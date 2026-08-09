In der modernen Architektur streben Ingenieure und Architekten ständig nach neuen Höhen. Jedes dieser Bauwerke ist ein Zeugnis technologischer Innovation und kulturellen Ausdrucks. Vom künstlichen Wunder des Burj Khalifa bis zum historischen One World Trade Center sind diese Gebäude nicht nur Bauwerke, sondern Wahrzeichen, die Städte definieren und weltweit Bewunderung, aber auch Kritik hervorrufen.

Unter den elf höchsten Gebäuden der Welt befindet sich kein einziges in Europa. Das Hochhaus des Lachta Centers im russischen St. Petersburg ist mit 462 Metern seit Januar 2018 das höchste Gebäude Europas und liegt derzeit weltweit auf Platz 16.

Platz 11: Taipei 101 (Taipei, Republik China), 508 Meter, 101 Etagen, 2004 erbaut

Ein Frühlingstag in Taipeh, in der Mitte sieht man das Taipei 101. (Archivbild) Copyright: AFP

Mit seinen 508 Metern und 101 Stockwerken erhebt sich der 2004 fertiggestellte Taipei 101 über den Stadtteil Xinyi. Die Baukosten betrugen rund 1,6 Milliarden Euro. Entworfen von C.Y. Lee & Partners, war der Wolkenkratzer bis 2010 das höchste Gebäude der Welt. Der Turm ist bekannt für seine Pagodenform und sein massives Dämpfungssystem, das die Struktur vor Taifunen und Erdbeben schützen soll. Die deutsche Firma Josef Gartner GmbH aus Gundelfingen war für die Montage der Glasfassade verantwortlich, die sich über 120.000 m² erstreckt und aus 16.000 Einzelelementen besteht.

Platz 10: China Zun Tower (Peking, Volksrepublik China), 528 Meter, 109 Etagen, 2018 erbaut

Die Skyline des Geschäftsviertels Chaoyang mit seinem Wahrzeichen, dem China Zun Tower. (Archivbild) Copyright: Getty Images

Mit einer Höhe von 528 Metern und 109 Stockwerken ist der 2018 fertiggestellte China Zun Tower („Zhongguo Zun“) das höchste Gebäude Pekings. Er steht im Central Business District der Stadt und ist von der antiken chinesischen Weingefäßform „Zun“ inspiriert. Das Gebäude ist ein Wahrzeichen der Stadt und beherbergt Büros, Luxuswohnungen und ein Aussichtsdeck.

Platz 9: Tianjin Chow Tai Fook Binhai Center (Tianjin, Volksrepublik China), 530 Meter, 97 Etagen, 2019 erbaut

Luftaufnahme der Skyline des Chow Tai Fook Financial Center in Binhai, Tianjin, China. (Archivbild) Copyright: Getty Images

Das Tianjin Chow Tai Fook Binhai Center mit einer Höhe von 530 Metern und 97 Stockwerken befindet sich im Finanzdistrikt Lujiazui. Das von dem US-amerikanischen Architekturbüro Skidmore, Owings and Merrill entworfene Gebäude hat eine geschwungene Glasfassade. Es beherbergt Büros, Luxuswohnungen und ein Hotel und ist ein Beispiel für die wachsende Skyline von Tianjin. Das Tianjin CTF Finance Center ragt aus der überwiegend niedrigeren Bebauung der näheren Umgebung heraus.

Platz 8: Chow Tai Fook Centre (Guangzhou, Volksrepublik China), 530 Meter, 111 Etagen, 2016 erbaut

Guangzhou CTF Finance Center (Archivbild) Copyright: Getty Images

Das 530 Meter hohe Gebäude, das 2016 fertiggestellt wurde, steht im Stadtteil Tianhe und hat 111 Stockwerke. Es wurde von Kohn Pedersen Fox entworfen und beherbergt Büros, Wohnungen und ein Hotel. Die vertikale, gezackte Fassade verbessert die aerodynamische Leistung und verleiht dem Gebäude ein markantes Aussehen.

Platz 7: One World Trade Center (New York City, Vereinigte Staaten), 541 Meter, 94 Etagen, 2014 erbaut

Das One World Trade Center ist mit 541 Metern das höchste Gebäude der USA und eines der markantesten Wahrzeichen von New York. (Archivbild) Copyright: Getty Images via AFP

Der 541 Meter hohe Wolkenkratzer ist Teil des Wiederaufbaus des World Trade-Center-Komplexes und wurde 2014 fertiggestellt. Er wurde von 2004 bis 2014 auf dem Gelände des Ground Zero, an der Stelle des alten World Trade Centers errichtet, das bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 zerstört wurde. Es soll Freiheit und Widerstandskraft symbolisieren. Das von David Childs von Skidmore, Owings & Merrill entworfene Gebäude dominiert die Skyline von Lower Manhattan und ist das höchste Gebäude der westlichen Hemisphäre.

Platz 6: Lotte World Tower (Seoul, Südkorea), 555 Meter, 123 Etagen, 2017 erbaut

Feuerwerk erhellt den Mitternachtshimmel über dem Lotte World Tower, Südkoreas höchstem Gebäude in Seoul, während der Neujahrsfeierlichkeiten am 1. Januar 2026. (Archivbild) Copyright: AFP

Mit 555 Metern Höhe und 123 Stockwerken ist der 2017 fertiggestellte Lotte World Tower das höchste Gebäude Südkoreas. Der Turm bietet Platz für Einzelhandelsgeschäfte, Luxuswohnungen, ein 7-Sterne-Hotel und das höchste Aussichtsdeck Koreas. Er steht im Zentrum von Seoul und ist ein markantes Beispiel für moderne koreanische Architektur. Für die Planung des Hochhauses war das US-amerikanische Architekturbüro Kohn Pedersen Fox verantwortlich, das bereits mehrere Wolkenkratzer in Asien und Nordamerika realisiert hat.

Platz 5: Ping An Finance Center (Shenzhen, Volksrepublik China), 599 Meter, 115 Etagen, 2017 erbaut

Die Skyline des Finanzbezirks Shenzhen Futian CBD. (Archivbild) Copyright: Getty Images/iStockphoto

Das 2017 fertiggestellte Ping An Finance Center ist 599 Meter hoch und hat 115 Stockwerke. Es ist das höchste Gebäude in Shenzhen und dient als Bürogebäude für die Ping An Versicherungsgruppe. Der von Kohn Pedersen Fox entworfene Turm zeichnet sich durch seine Fassade aus Edelstahl und Glas aus und ist ein zentrales Element der Skyline von Shenzhen.

Platz 4: Makkah Royal Clock Tower (Mekka, Saudi-Arabien), 601 Meter, 120 Etagen, 2012 erbaut

Der königliche Uhrenturm Makkah ist der höchste Uhrenturm der Welt. (Archivbild) Copyright: Getty Images

Das 601 Meter hohe Gebäude, auch bekannt als Abraj Al Bait, wurde 2012 fertiggestellt und wird von der Luxushotelkette Fairmont betrieben. Es steht neben der Großen Moschee von Mekka und seine vier Zifferblätter mit einem Durchmesser von 43 Metern auf jeder Seite sind weithin sichtbar, um den Pilgern die Zeit anzuzeigen. Beleuchtet von zwei Millionen LED-Leuchten ist die größte Uhr der Welt so konzipiert, dass die Zeit noch aus einer Entfernung von bis zu acht Kilometern abgelesen werden kann. Das Gebäude ist ein zentrales Element des King Abdulaziz Endowment Project, das die Kapazitäten der heiligen Stadt erweitern soll.

Platz 3: Shanghai Tower (Shanghai, Volksrepublik China), 632 Meter, 128 Etagen, 2015 erbaut

Blick auf das Finanzviertel von Shanghai-Lujizui. (Archivbild) Copyright: Getty Images

Der 2015 fertiggestellte Shanghai Tower ist mit 632 Metern und 128 Stockwerken das höchste Gebäude Chinas und ragt mit seiner verdrehten Form in den Himmel des Stadtteils Lujiazui. Der von dem Architekturunternehmen Gensler entworfene Turm dient laut den Erbauern als „vertikale Stadt“ und bietet Platz für Büros, Hotels und Aussichtsplattformen. Seine Doppelfassade verbessert die Energieeffizienz und bietet eine beeindruckende Aussicht auf Shanghai.

Platz 2: Merdeka 118 (Kuala Lumpur, Malaysia), 679 Meter, 118 Etagen, 2023 erbaut

Der PNB 118 steht im Zentrum von Kuala Lumpur, der Hauptstadt Malaysias. (Archivbild) Copyright: Getty Images

Nach seiner Fertigstellung im Jahr 2023 wird der PNB 118 mit seinen 679 Metern das Stadtentwicklungsprojekt Merdeka 118 Precinct in der malaysischen Hauptstadt dominieren. Er bietet Platz für Büros, ein Hotel und ein Observatorium. Der Turm soll die Skyline von Kuala Lumpur neu definieren und ein Symbol für Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum des Königreichs werden. Die Baukosten werden auf 1,57 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Platz 1: Burj Khalifa (Dubai, Vereinigte Arabische Emirate), 828 Meter, 163 Etagen, 2010 erbaut

Nach wie vor zieht Dubai jedes Jahr Millionen neugieriger Touristen an, die auch den Burj Khalifa bewundern. (Archivbild) Copyright: Getty Images

Mit einer wahrlich schwindelerregenden Höhe von 828 Metern und 163 Stockwerken ist der 2010 fertiggestellte Wolkenkratzer Burj Khalifa unangefochten das höchste Gebäude der Welt. Der von Adrian Smith von Skidmore, Owings & Merrill entworfene Burj Khalifa befindet sich im Herzen Dubais und bietet rund 517.000 Quadratmeter an nutzbarer Fläche. Für seine Konstruktion wurden insgesamt 330.000 Kubikmeter Beton sowie Stahl und andere Materialien verwendet. Interessanterweise stammt ein Teil des in den oberen Etagen verbauten Stahls aus recyceltem Material, das ursprünglich vom Palast der Republik in Berlin stammt.