Ein Video von US-Präsident Donald Trump hat in den sozialen Medien für lebhafte Diskussionen gesorgt. Dabei stehen nicht der Inhalt seiner Aussagen, sondern die ungewöhnliche Körperhaltung des 80-Jährigen im Mittelpunkt.

Die Aufnahme stammt von der Kommunikationsmanagerin des Weißen Hauses, Margo Martin, und zeigt Donald Trump am 29. September 2026 bei einem Pressegespräch vor dem Weißen Haus. Der Präsident sprach dort über eine freiwillige Sicherheitsvereinbarung führender Technologieunternehmen und schlug vor, den Begriff „Künstliche Intelligenz” in „Superintelligenz” umzubenennen. Unter den Anwesenden befanden sich neben Mark Zuckerberg und Elon Musk auch Vertreter von OpenAI, Google und Nvidia.

Donald Trumps ungewöhnliche Beinstellung sorgt für Aufsehen

In dem Clip ist zu sehen, wie der Ehemann von Melania Trump mit einer auffällig asymmetrischen Haltung dasteht: Seine Beine und Füße zeigen in unterschiedliche Richtungen, während sein Oberkörper nach vorne geneigt wirkt. Nutzer:innen auf X und anderen Plattformen kommentierten die Szene vielfach mit Verwunderung. Einige sprachen von einer „Power Pose“, andere äußerten Spekulationen über mögliche gesundheitliche Ursachen. Vergleiche mit filmischen Figuren oder ironische Bemerkungen häuften sich ebenfalls.

Eine medizinische Bewertung oder Stellungnahme des Weißen Hauses zu dieser Haltung liegt bislang nicht vor. Beobachter weisen jedoch darauf hin, dass einzelne Videoausschnitte keine Diagnose erlauben.

Ähnliche Diskussionen über Trumps seltsame Haltung gab es bereits in den vergangenen Monaten, ohne dass belastbare medizinische Informationen öffentlich wurden. Das virale Video zeigt einmal mehr, wie schnell visuelle Details öffentlicher Auftritte den eigentlichen politischen Inhalt überlagern können. Ob die Haltung absichtlich, gewohnheitsmäßig oder auf vorübergehende Beschwerden zurückzuführen ist, bleibt vorerst offen. (mbr)