Drei Menschen leicht verletzt Känguru löst in Thüringen Auffahrunfall aus

Ein Känguru in freier Wildbahn (Symbolbild)

Saalfeld/Saale – Ein Känguru hat in Thüringen einen Auffahrunfall ausgelöst. Ein Autofahrer musste nach eigener Aussage am Montagmorgen bei Steinach wegen des Tieres, das plötzlich die Straße querte, abrupt abbremsten, wie die Polizei in Saalfeld berichtete. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinter fahrenden Wagen.

Durch die Kollision wurden insgesamt drei Menschen leicht verletzt, außerdem musste beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Das Känguru lebt demnach offensichtlich in Steinach bei einem privaten Halter und ließ sich den Angaben der Beamten zufolge noch einmal während der Unfallaufnahme kurz am Unfallort blicken. Die Ermittlungen dauern an.(AFP)