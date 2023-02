Düsseldorf – Ein Mann hat am Mittwochabend in Düsseldorf drei Menschen schwer mit einem Messer verletzt. Weil offenbar ein Streit eskalierte, soll der Verdächtige zur Waffe gegriffen haben, teilte die Düsseldorfer Polizei am Donnerstag mit. Ein Mann und eine Frau wurden durch die Angriffe lebensgefährlich verletzt, ein weiterer Mann erlitt schwere Verletzungen. Der 42 Jahre alte Verdächtige wurde noch in der Nacht festgenommen.

Düsseldorf: Messerangriff wohl nach eskaliertem Streit

Die Polizei wurde in der Nacht zu Donnerstag in den Stadtteil Hassels gerufen, weil Zeugen Hilferufe aus der Wohnung wahrnahmen. Die Polizei bemerkte vor Ort die drei schwerstverletzten Personen und nahm den 42 Jahre alten Mann fest.

Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass sich die drei Männer und die Frau an dem Abend in der Wohnung getroffen haben. Dann soll es zum Streit gekommen sein, der so sehr eskalierte, dass der 42-Jährige zum Messer griff und die Personen attackierte. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.

Die Düsseldorfer Polizei hat wegen des Angriffs eine Mordkommission eingerichtet, die gegen den 42-jährigen Hauptverdächtigen ermittelt. Der Mann soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. (mab)