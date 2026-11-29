Wegen eines Ansturms von Einkaufswilligen und voll belegten Parkhäusern hat die Polizei in der Landeshauptstadt Straßen sperren müssen, um einen Verkehrskollaps zu verhindern. Am ersten Adventssamstag sei der Verkehr bereits zur Mittagszeit im gesamten Innenstadtbereich erheblich beeinträchtigt gewesen, teilte die Polizei mit.

Durch umfangreiche Sperrmaßnahmen an der Königsallee, dem Kö-Bogen-Tunnel, dem Grabbeplatz und dem Carlsplatz habe der Rückstau in den genannten Bereichen etwas verringert werden können. Trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt sei das Besucheraufkommen stetig angestiegen. Die meisten Sperrungen hätten erst gegen 19.15 Uhr aufgehoben werden können. (dpa)