Der Einzelhandel in Köln und der Region zieht nach dem ersten Adventssamstag ein positives Fazit. Viele Händler zeigten sich nach Angaben des Handelsverbands Nordrhein-Westfalen Aachen-Düren-Köln e.V. mit dem Samstag und dem Verlauf der gesamten Woche zufrieden. Die Kölner Innenstadt war stark besucht, vor allem der Modehandel sei gut gelaufen.

Die Verkehrslage war zwar laut Verband insgesamt vergleichbar mit der an starken Samstagen im übrigen Jahr, viele Parkhäuser der Innenstadt gerieten jedoch an ihre Kapazitätsgrenzen. Das stellenweise erhöhte Verkehrsaufkommen am frühen Abend war auch auf das Fußballspiel des 1. FC Köln zurückzuführen.

Viel los auch auf Kölner Weihnachtsmärkten

Später am Abend stieg das Verkehrsaufkommen erneut, das mit dem Besucherandrang auf die Weihnachtsmärkte erklärt wird. Der Verband ordnet diese Zufriedenheit jedoch ein: Der Start ins Weihnachtsgeschäft 2025 sei vergleichsweise schwach gewesen, der Vergleichsumsatz entsprechend niedrig.

Jörg Hamel, Geschäftsführer des Verbands, sagte: „Der vergangene Samstag war ein hoffnungsvoller Auftakt ins Weihnachtsgeschäft. Wir dürfen dabei allerdings nicht aus den Augen verlieren, dass die Vergleichsbasis aus dem vergangenen Jahr relativ niedrig ist. Entscheidend für den weiteren Verlauf des Weihnachtsgeschäftes wird am Ende die Konsumstimmung sein.“

Ob in diesem Jahr im gleichen Maße Weihnachtsgeschenke gekauft werden wie in den Vorjahren, hängt nach Einschätzung des Verbands maßgeblich von der Konsumstimmung ab. Auch die politische Lage im In- und Ausland könne die Kauflaune beeinflussen.

Die Händlerbefragungen zeigten jedoch, dass die meisten Händler ein Weihnachtsgeschäft auf Vorjahresniveau oder darüber erwarten. Hamel: „Der vergangene Samstag kann zunächst einmal nur als hoffnungsvolles Signal gewertet werden.“