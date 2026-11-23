Montagmorgen, 7 Uhr: Vor dem mit rot-weißen Ballons geschmückten Eingang des Kauflands in Manfort warten bereits rund 200 Menschen auf den Einlass. Im April hatte der Markt an der Stixchesstraße für den Umbau geschlossen, seit Montag schiebt der erste Kunde wieder seinen Einkaufswagen durch die frisch renovierten Gänge. Filialleiter Khalid Echrif begrüßte ihn mit einem Blumenstrauß und einem signierten Trikot von Bayer Leverkusen.

Auch Familie Orlovic ist am Montagmorgen zur Wiedereröffnung gekommen. Aus Steinbüchel sind sie mit ihrem einjährigen Sohn David nach Manfort gefahren, um in ihrem Lieblingssupermarkt einzukaufen. „Wir sind Fans und freuen uns, hier endlich wieder den Wocheneinkauf erledigen zu können“, sagt Antonija Orlovic. Der 36-Jährigen gefällt, dass sie alles in einem Markt findet. Mit so viel Andrang um diese Uhrzeit hatte sie allerdings nicht gerechnet. „Man merkt, die Kunden haben den Markt vermisst.“ Diese Beobachtung hat auch Filialleiter Khalid Echrif am Eröffnungsmorgen gemacht: „Viele Stammkunden erkennen unsere Mitarbeiter wieder, das ist sehr schön. Auch das Wort ‚endlich‘ habe ich häufig gehört. Besonders erleichtert sind die Kunden darüber, dass die Anordnung der Waren und Regale größtenteils gleich geblieben ist und sie sich schnell zurechtfinden.“ In der Eröffnungswoche sind laut Echrif Sonderangebote, Verlosungen und Verkostungen geplant.

Zehn Kassen zum Selbstscannen

Auf den 7300 Quadratmetern Verkaufsfläche wurden die Obst- und Gemüseabteilung, die Bedientheken und die Leergutannahme erneuert. Dazu kommen ein neuer Backshop, neue Kühlmöbel und neue Schilder über den Regalen. An drei farblich abgesetzten Säulen können Kunden Produkte scannen, um den Preis nachzusehen oder Angaben zu Zusatzstoffen abzurufen. An zehn Selbstbedienungskassen können Kunden ihre Waren selbst scannen und bezahlen. Daneben gibt es sechs Kassen mit Personal. Wer die Artikel schon beim Gang durch den Markt erfassen möchte, kann sich mit einer Kundenkarte am Eingang einen Handscanner holen oder das eigene Smartphone nutzen. An der Selbstbedienungskasse wird der Einkauf dann per QR-Code übertragen. Zum Bezahlen können die Waren im Einkaufswagen bleiben.

Filialleiter Khalid Echrif begrüßte um 7 Uhr morgens den ersten Kunden vor der frisch renovierten Kaufland-Filiale in Manfort. Copyright: Charlotte Breidohr

Auch außerhalb der Verkaufsfläche hat sich einiges getan: Im Erdgeschoss ist die Bäckerei Kraus eingezogen. Neu am Standort sind außerdem ein Asia-Imbiss mit Sitzplätzen, eine Filiale von Mangal Döner, ein Friseur und das Möbelgeschäft Jysk. Die Apotheke und der Tabakladen mit Lotto und Zeitschriften sind zurück. Im Obergeschoss finden Kunden wie zuvor ein Nagelstudio, eine Schneiderei und einen Schlüsseldienst.

160 Beschäftigte sind zurück an der Stixchesstraße

Kaufland hatte die ehemalige Real-Filiale 2022 übernommen und zunächst wenig verändert. Im Frühjahr begann der Umbau bei laufendem Betrieb. Im April schloss der Markt für die weiteren Arbeiten. Kaufland investierte nach eigenen Angaben eine zweistellige Millionensumme in die Modernisierung des Gebäudes aus den 1970er-Jahren und der Parkflächen. Dort gibt es jetzt sechs Ladesäulen für Elektroautos. 2027 sollen 140 weitere Parkplätze hinzukommen.

Während der Schließung arbeiteten die Beschäftigten in anderen Filialen, etwa in Leichlingen oder Köln. Echrif hatte vorab mit jedem Mitarbeiter besprochen, wo er in der Zwischenzeit arbeiten konnte. In einzelnen Fällen gab es Zuschüsse zu den Fahrtkosten. Seit Montag sind nach Angaben von Kaufland alle 160 Beschäftigten wieder in Manfort. „Die Anspannung der letzten Tage hat sich heute in Freude gewandelt“, sagt der Filialeiter am Eröffnungsmorgen. „Ich bin stolz auf das, was wir hier geleistet haben, und darauf, dass wir als Team nach sieben Monaten wieder zusammenarbeiten können.“