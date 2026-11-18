Auf den ersten Blick sieht der Laden an der Berrenrather Straße in Sülz so aus wie andere Asia-Shops. Regale, bis obenhin vollgestellt mit quietschbunten Packungen. Geheimnisvolle Schriftzeichen, aufgedruckte Fotos von K-Pop-Stars. Vor allem Instantnudelsuppen gibt es hier in allen Variationen, in großen und kleinen Bechern, knallig rot, schreiend grün. Auf vielen wird – die Flammen und Chili-Schoten sind international verständlich – vor besonders scharfen Varianten gewarnt. Oder dafür geworben.

Eingeschenkt wird von der Chefin selbst

So weit, so normal. Doch das Besondere im Seoul Asia Shop: Kunden bekommen hier heißes Wasser, um ihre Nudeln gleich im Laden an Stehtischen essen zu können. Das Prozedere ist dabei sehr bodenständig. Das Wasser wird vom Personal in herkömmlichen Wasserkochern erhitzt und in die Becher geschüttet. Ladeninhaberin Kyoung-Ran Kim erklärt mit einem Lächeln: „Eigentlich hatten wir geplant, es so zu machen wie in Seoul, aber das haben wir noch nicht geschafft.“ In der südkoreanischen Hauptstadt gibt es an jeder Ecke sogenannte Convenience Stores – kleine Supermärkte voller Instantgerichte, in denen heißes Wasser aus Automaten oder Kannen für die Kunden bereitsteht, die sich dann selbst bedienen können.

Ladeninhaberin Kyoung-Ran Kim versucht, einen Hauch ihrer Heimat nach Köln zu bringen. Copyright: Alexander Schwaiger

Selbstbedienung mit Wasserkochern ist Kyoung-Ran Kim, und da spricht die praktische Ärztin aus ihr, zu gefährlich. „Unsere Kunden sind ja vor allem Kinder und Jugendliche.“ Es sind mehrheitlich die Schülerinnen und Schüler des benachbarten Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasiums und des Schiller-Gymnasiums, die hier in den Pausen essen. Auch wenn kaum jemand von ihnen tatsächlich in Südkorea war – seit der K-Pop-Welle mit Bands wie BTS und dem Netflix-Hit „KPop Demon Hunters“ ist alles, was aus Südkorea kommt, angesagt und irgendwie vertraut. In manchen Verpackungen gibt es Sammelbildchen und Sticker von den Stars.

Schülerinnen und Schüler des Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasiums kommen in den Pausen

„Es sind vor allem die 14- bis 16-Jährigen, die hierherkommen“, sagt Kyoung-Ran Kim, die den Laden vor rund vier Jahren übernahm und ihn ihr „Hobby“ nennt. Sie kommt aus der Hafenstadt Busan und lebt seit 20 Jahren in Köln, hat hier studiert. Den Laden führt ihre Schwester. Die Jugendlichen seien oft besser über die neuesten Produkte informiert als sie selbst. „Die kennen die aktuellsten Sachen aus Tiktok. Die muss ich dann bestellen.“ Das passiert bei Großhändlern in Düsseldorf und in den Niederlanden. Je schärfer, je besser. „Manche machen eine Mutprobe daraus. Eigentlich halten sie es nicht aus, aber sie wollen es einfach schaffen.“ Eine besondere Herausforderung ist zum Beispiel das „Feuerhähnchen“ Buldak. Von Buldak-Wettbewerben gibt es zahlreiche Videos auf Tiktok.

Instantnudeln sind keine neue Erfindung, es gibt sie in Südkorea schon seit den 1960er-Jahren. Kyoung-Ran Kim sagt: „Das liegt daran, dass das Leben dort sehr schnell ist und die Schul- und Arbeitspausen sehr kurz sind.“ Die Nudeln sind in Südkorea das, was bei uns die Butterbrote sind (oder waren). Sie selbst hat als Schulmädchen in den Pausen auch Instantnudeln gegessen. „Das ist einfach am praktischsten.“

Bunte Verpackungen im Seoul Asia Shop an der Berrenrather Straße. Copyright: Alexander Schwaiger

Deutschland sei in Südkorea als ein Land berühmt, in dem sehr zuverlässige und fleißige Menschen leben, in dem man aber auch sehr viel Urlaub und weniger Hektik habe. „Wenn meine Mutter aus Busan anruft, fragt sie manchmal: Was, du hast schon wieder Urlaub?“, sagt Kim und lacht. Wobei sie für die Deutschen doch noch einen Geschwindigkeitstipp hat: „Die Deutschen reißen meistens die Deckel von den Bechern komplett ab. Dabei ziehen die Nudeln schneller durch, wenn man den Becher während der Wartezeit wieder verschließt.

Und was sagt sie als Ärztin zum Nährwertgehalt der Instantnudeln? Na ja, sie seien natürlich nicht besonders gesund. Aber eine Portion Pommes Frites sei wohl auch nicht besser. „Von Zeit zu Zeit ist das völlig in Ordnung.“