Der Schuheinzelhändler Deichmann verlegt seinen Troisdorfer Standort von der Kölner Straße 9–11 an den Wilhelm-Hamacher-Platz 22 – mitten in die Einkaufsgalerie. Die Eröffnung ist für Donnerstag, 12. November, um 9.30 Uhr angesetzt. Für die Galerie bedeutet der Umzug nach eigener Einschätzung nahezu Vollvermietung, für die untere Kölner Straße dagegen einen weiteren Rückschlag.

Größere Filiale im Erdgeschoss der Galerie

Im Erdgeschoss der Galerie entsteht auf mehr als 500 Quadratmetern eine deutlich größere Filiale als bisher. Die Fläche entstand durch die Zusammenlegung der früheren Mister-Lady- und ADAC-Fläche. Der ADAC ist dabei innerhalb des Gebäudes rund 20 Meter weitergezogen, Mister Lady hat die Galerie verlassen.

Neues Ladenkonzept in der Galerie

Europas größter Schuheinzelhändler setzt am neuen Standort sein aktuelles Ladenkonzept um: klare Linien, sanfte Farben und mehr Raum für das wachsende Sport- und Sneaker-Sortiment. Hinzu kommen digitale Services wie eine Fußmessung per digitaler Messplatte sowie die Möglichkeit, über die Deichmann-App die Verfügbarkeit von Artikeln in anderen Filialen zu prüfen. Bestellungen lassen sich in die Filiale oder nach Hause liefern, auch Click & Collect ist möglich. Neue LED-Beleuchtung soll den Stromverbrauch laut Unternehmensangaben um 30 bis 40 Prozent senken.

Physiotherapie und Fitness übernehmen die alte Fläche

Am bisherigen Standort Kölner Straße 9–11 war Deichmann nach Angaben des Vermieters, der Allgemeinen Vermögensverwaltung (AVV), seit 1994 Mieter. „Wir hätten natürlich auch gerne weiterhin Deichmann als unseren Mieter gehabt“, sagt ein Sprecher des Unternehmens. Der Mietvertrag endet im Januar, danach übernimmt eine Physiotherapie-Praxis mit rund 15 Standorten in der Region Köln/Bonn die Fläche, kombiniert mit einem angeschlossenen Fitnessstudio. Den Namen wollte die AVV noch nicht öffentlich machen. Einen Nachteil sieht er in der neuen Kombination nicht.

Der Namenszug hängt bereits. Copyright: Voß

Johanniter-Akademie im Obergeschoss geplant

Das gilt auch für das Obergeschoss, in dem einst die Tanzschule Breuer untergebracht war und das seit 2017 größtenteils leer steht. Ein geplantes Hotelprojekt scheiterte während der Corona-Pandemie an gestiegenen Baukosten und der schwierigen Lage der Hotelbranche. Inzwischen hat die Johanniter-Akademie für 1700 Quadratmeter einen Mietvertrag unterschrieben, der Bauantrag wurde im Juli gestellt. Dort sollen künftig unter anderem Rettungssanitäter ausgebildet werden – aus Sicht der AVV eine sinnvolle Ergänzung zu Physiotherapie und Fitness im Erdgeschoss.

Galerie nahezu vollständig vermietet

Der Centermanager der Galerie bewertet den Deichmann-Zuzug als klaren Gewinn für den Standort: Mit C&A, Müller, New Yorker und Deichmann sowie der bald eröffnenden Filiale der Modekette Only in der früheren Fläche von Café Fritz sei das Haus nahezu vollständig vermietet. Die Galerie liege zudem verkehrsgünstig zwischen Kaufland und P&C.

Kölner Straße weiter geschwächt

Stefan Frings von der Troisdorfer Wirtschaftsförderung Trovista teilt die positive Einschätzung für die Galerie, sieht den Umzug für die untere Kölner Straße aber kritisch: Der ohnehin schon frequenzschwächere Bereich werde durch den Wegzug von Deichmann weiter geschwächt, auch wenn die neue Nutzung mit Physiotherapie und Fitness dort grundsätzlich attraktiv sei.

Für Kundinnen und Kunden von Deichmann ändert sich wenig – für die Troisdorfer Innenstadt insgesamt markiert der Umzug jedoch eine weitere Verschiebung der Gewichte zugunsten der Galerie. (jv)